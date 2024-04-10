Вкусный воздушный морковный пирог с глазурью из сливочного сыра: каждый ломтик содержит всего 127 калорий

Морковный пирог с глазурью из сливочного сыра: очень легко приготовить

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот морковный пирог с глазурью из сливочного сыра очень легко приготовить. Если следовать рецепту, то пирог получится воздушным и слегка влажным, а глазурь из сливочного сыра станет идеальным сладким дополнением.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Каждый ломтик содержит всего 127 калорий. Также при желании в пирог можно добавить грецкие орехи или пекан. Изюм также будет вкусным дополнением.

Ингредиенты

Для пирога:

1 большое яйцо,

1 чашка яблочного пюре,

⅓ стакана сахара,

1 чайная ложка ванильного экстракта,

4 столовые ложки растопленного сливочного масла,

1,5 стакана муки,

1 чайная ложка пищевой соды,

1 чайная ложка разрыхлителя,

1 чайная ложка молотой корицы,

1/2 чайной ложки соли,

1,5 стакана тёртой моркови.

Для глазури:

28 г сливочного сыра, размягчённого,

2 столовые ложки сахарной пудры,

1/4 чайной ложки ванильного экстракта,

1 столовая ложка обезжиренного молока.

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. В большую миску добавьте яйцо, яблочное пюре, сахар и ванильный экстракт и хорошо перемешайте. Добавьте растопленное сливочное масло. В отдельной миске смешайте муку, пищевую соду, разрыхлитель, корицу и соль. Добавьте сухие ингредиенты к влажным и перемешайте. Вмешайте натёртую морковь в тесто. Вылейте тесто в подготовленную форму для хлеба, смазав предварительно её маслом. Выпекайте 45-50 минут. Для приготовления глазури смешайте сливочный сыр и сахарную пудру в небольшой миске и взбейте ручным миксером. Добавьте ванильный экстракт и столовую ложку молока и продолжайте взбивать до получения однородной массы. Как только пирог остынет, полейте его глазурью.