Вкусный воздушный морковный пирог с глазурью из сливочного сыра: каждый ломтик содержит всего 127 калорий

Этот морковный пирог с глазурью из сливочного сыра очень легко приготовить. Если следовать рецепту, то пирог получится воздушным и слегка влажным, а глазурь из сливочного сыра станет идеальным сладким дополнением.
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Каждый ломтик содержит всего 127 калорий. Также при желании в пирог можно добавить грецкие орехи или пекан. Изюм также будет вкусным дополнением.
Ингредиенты
Для пирога:
1 большое яйцо,
1 чашка яблочного пюре,
⅓ стакана сахара,
1 чайная ложка ванильного экстракта,
4 столовые ложки растопленного сливочного масла,
1,5 стакана муки,
1 чайная ложка пищевой соды,
1 чайная ложка разрыхлителя,
1 чайная ложка молотой корицы,
1/2 чайной ложки соли,
1,5 стакана тёртой моркови.
Для глазури:
28 г сливочного сыра, размягчённого,
2 столовые ложки сахарной пудры,
1/4 чайной ложки ванильного экстракта,
1 столовая ложка обезжиренного молока.
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов.
В большую миску добавьте яйцо, яблочное пюре, сахар и ванильный экстракт и хорошо перемешайте. Добавьте растопленное сливочное масло.
В отдельной миске смешайте муку, пищевую соду, разрыхлитель, корицу и соль. Добавьте сухие ингредиенты к влажным и перемешайте. Вмешайте натёртую морковь в тесто.
Вылейте тесто в подготовленную форму для хлеба, смазав предварительно её маслом. Выпекайте 45-50 минут.
Для приготовления глазури смешайте сливочный сыр и сахарную пудру в небольшой миске и взбейте ручным миксером. Добавьте ванильный экстракт и столовую ложку молока и продолжайте взбивать до получения однородной массы. Как только пирог остынет, полейте его глазурью.
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