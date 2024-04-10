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Вкусный воздушный морковный пирог с глазурью из сливочного сыра: каждый ломтик содержит всего 127 калорий

Морковный пирог с глазурью из сливочного сыра: очень легко приготовить

1:56
Еда

Этот морковный пирог с глазурью из сливочного сыра очень легко приготовить. Если следовать рецепту, то пирог получится воздушным и слегка влажным, а глазурь из сливочного сыра станет идеальным сладким дополнением.

Морковный пирог с глазурью из сливочного сыра: очень легко приготовить
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Каждый ломтик содержит всего 127 калорий. Также при желании в пирог можно добавить грецкие орехи или пекан. Изюм также будет вкусным дополнением.

Ингредиенты

Для пирога:

  • 1 большое яйцо,
  • 1 чашка яблочного пюре,
  • ⅓ стакана сахара,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта,
  • 4 столовые ложки растопленного сливочного масла,
  • 1,5 стакана муки,
  • 1 чайная ложка пищевой соды,
  • 1 чайная ложка разрыхлителя,
  • 1 чайная ложка молотой корицы,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 1,5 стакана тёртой моркови.

Для глазури:

  • 28 г сливочного сыра, размягчённого,
  • 2 столовые ложки сахарной пудры,
  • 1/4 чайной ложки ванильного экстракта,
  • 1 столовая ложка обезжиренного молока.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. 
  2. В большую миску добавьте яйцо, яблочное пюре, сахар и ванильный экстракт и хорошо перемешайте. Добавьте растопленное сливочное масло.
  3. В отдельной миске смешайте муку, пищевую соду, разрыхлитель, корицу и соль. Добавьте сухие ингредиенты к влажным и перемешайте. Вмешайте натёртую морковь в тесто.
  4. Вылейте тесто в подготовленную форму для хлеба, смазав предварительно её маслом. Выпекайте 45-50 минут.
  5. Для приготовления глазури смешайте сливочный сыр и сахарную пудру в небольшой миске и взбейте ручным миксером. Добавьте ванильный экстракт и столовую ложку молока и продолжайте взбивать до получения однородной массы. Как только пирог остынет, полейте его глазурью.
ШИКАРНЫЙ пирог из самых простых продуктов! Морковный ПИРОГ со сметанным кремом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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