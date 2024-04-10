Персиковый смузи с миндальным молоком и греческим йогуртом: вкусный и сытный коктейль для полезного перекуса

Готовим на завтрак персиковый смузи

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Сладкие персики, миндальное молоко, йогурт и спелый банан — вкусный и сытный коктейль станет быстрым и лёгким завтраком или полдником.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Если следовать этому рецепту, то получится очень вкусный персиковый смузи, однако если вам захочется разнообразия, то его легко адаптировать по своему вкусу. Чтобы сделать этот смузи веганским, используйте растительный йогурт или замените йогурт миндальным молоком. Не стесняйтесь использовать ореховое, соевое молоко. Для большей сладости используйте ванильный йогурт или миндальное молоко или добавьте до двух чайных ложек мёда. Приготовьте зелёный коктейль, добавив шпинат.

Добавьте семена чиа или протеинового порошка, чтобы сделать смузи более питательным.

Ингредиенты

2 чашки замороженных нарезанных персиков,

1/2 свежего спелого банана,

1/2 стакана греческого йогурта,

2 столовые ложки миндального масла,

1 чашка миндального молока.

Приготовление

Смешайте ингредиенты для смузи в блендере.