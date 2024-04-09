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Еловые шишки, черемша, грибы: узнайте, какие полезные продукты питания можно уже сейчас насобирать в лесу

Диетолог Журавлёва рассказала, какие полезные продукты можно найти в лесу весной

1:29
Еда

Весна в самом разгаре, а это значит, что наступила пора для сбора ценных продуктов питания в лесу. Среди них почётные места занимают черемша, грибы саркосцифы и еловые шишки.

Диетолог Журавлёва рассказала, какие полезные продукты можно найти в лесу весной
Фото: commons.wikimedia.org by Crusier is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Собранные весной грибы, травы и побеги — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, они невероятно питательные и способствуют укреплению нашего здоровья. 

Как рассказала диетолог Полина Журавлёва Общественной Службе Новостей, самыми полезными являются молодые сосновые шишки. В них много витаминов B1, А и E, калия, кальция, фосфора и магния, полезных для сосудов и сердца. К тому же отвары из шишек используют для профилактики простудных заболеваний.

Также сейчас сезон черемши, которая обладает дезинфицирующими свойствами. В черемше много витамина А, важного для укрепления иммунитета.

Еще одним волшебным лесным продуктом Журавлёва назвала гриб саркосцифа. Он выглядит как красная чаша. Многих он отпугивает своим ярким цветом, однако он не ядовит. Если его правильно почистить и приготовить, то можно существенно поправить здоровье глаз.

"Порошок, добываемый из саркосцифы алой, в сушёном виде обладает полезными свойствами. Например, запросто может остановить кровотечение. Из нее делают немало лекарств. Только загуглите, как правильно его готовить, чтобы не отравиться", — подчеркнула диетолог.

Что собирать в лесу весной
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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