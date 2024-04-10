Салат "Таврический": не стыдно подать на праздничный стол!

Салат "Таврический": простая аппетитная закуска из куриной грудки, кукурузы и фасоли

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт вкусного салата под названием "Таврический", который рекомендует сайт "Едим Дома". Такая закуска пригодится и для праздничного стола, и для воскресного семейного обеда или ужина.

Фото: commons.wikimedia.org by Pohled 111 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

— 1 банка консервированной кукурузы,

— 1 банка консервированной красной фасоли,

— 2 куриные грудки,

— 1 красный сладкий перец,

— 150 г полутвёрдого сыра,

— майонез (по вкусу).

Приготовление:

Предварительно отварите куриные грудки до готовности и нарежьте их мелкими кусочками. Добавьте в салат консервированную кукурузу и красную фасоль, предварительно промыв и освободив от жидкости. Мелко нарежьте красный сладкий перец. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Потрите полутвёрдый сыр на мелкой тёрке и добавьте его в салат, снова аккуратно перемешивая. Заправьте салат майонезом по своему вкусу.

Салат "Таврический" готов! Теперь вы можете насладиться сочным и вкусным блюдом. Приятного аппетита!