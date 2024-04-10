Салат "Таврический": не стыдно подать на праздничный стол!
Салат "Таврический": простая аппетитная закуска из куриной грудки, кукурузы и фасоли
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Предлагаем вам рецепт вкусного салата под названием "Таврический", который рекомендует сайт "Едим Дома". Такая закуска пригодится и для праздничного стола, и для воскресного семейного обеда или ужина.
Фото: commons.wikimedia.org by Pohled 111 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты:
— 1 банка консервированной кукурузы,
— 1 банка консервированной красной фасоли,
— 2 куриные грудки,
— 1 красный сладкий перец,
— 150 г полутвёрдого сыра,
— майонез (по вкусу).
Приготовление:
- Предварительно отварите куриные грудки до готовности и нарежьте их мелкими кусочками.
- Добавьте в салат консервированную кукурузу и красную фасоль, предварительно промыв и освободив от жидкости.
- Мелко нарежьте красный сладкий перец. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Потрите полутвёрдый сыр на мелкой тёрке и добавьте его в салат, снова аккуратно перемешивая.
- Заправьте салат майонезом по своему вкусу.
Салат "Таврический" готов! Теперь вы можете насладиться сочным и вкусным блюдом. Приятного аппетита!
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СУПЕР САЛАТ с куриной грудкой, фасолью, болгарским перцем, помидорами.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру