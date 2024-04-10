Освежающий безалкогольный мохито: готовим полезный зелёный смузи с кокосовой водой, мятой, лаймом и капустой

Безалкогольный смузи мохито: как приготовить правильно

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот безалкогольный мохито навсегда изменит ваше мнение о зелёных смузи! Делается напиток из кокосовой воды, капусты, ананаса, мяты и лайма.

Фото: flickr.com by YoAmes is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты

240 мл кокосовой воды,

1 чайная ложка цедры лайма, мелко натёртой,

3 лайма, очищенных и разрезанных на четвертинки,

1 чашка (25 г) зелёных листьев капусты,

1/2 стакана (18 г) листьев мяты,

2 чашки (320 г) замороженного ананаса,

1/2 среднего авокадо, очищенного,

5 капель жидкой стевии.

Дополнительно (по желанию):

1 чайная ложка имбиря, измельчённого,

1 чайная ложка кокосового масла.

Приготовление

Поместите все ингредиенты в блендер и взбивайте на максимальной мощности в течение 30–60 секунд.