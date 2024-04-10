Освежающий безалкогольный мохито: готовим полезный зелёный смузи с кокосовой водой, мятой, лаймом и капустой
Безалкогольный смузи мохито: как приготовить правильно
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Этот безалкогольный мохито навсегда изменит ваше мнение о зелёных смузи! Делается напиток из кокосовой воды, капусты, ананаса, мяты и лайма.
Фото: flickr.com by YoAmes is licensed under CC BY-SA 2.0.
Ингредиенты
- 240 мл кокосовой воды,
- 1 чайная ложка цедры лайма, мелко натёртой,
- 3 лайма, очищенных и разрезанных на четвертинки,
- 1 чашка (25 г) зелёных листьев капусты,
- 1/2 стакана (18 г) листьев мяты,
- 2 чашки (320 г) замороженного ананаса,
- 1/2 среднего авокадо, очищенного,
- 5 капель жидкой стевии.
Дополнительно (по желанию):
- 1 чайная ложка имбиря, измельчённого,
- 1 чайная ложка кокосового масла.
Приготовление
Поместите все ингредиенты в блендер и взбивайте на максимальной мощности в течение 30–60 секунд.
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МОХИТО. КАК ПРИГОТОВИТЬ СМУЗИ