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Освежающий безалкогольный мохито: готовим полезный зелёный смузи с кокосовой водой, мятой, лаймом и капустой

Безалкогольный смузи мохито: как приготовить правильно

0:51
Еда

Этот безалкогольный мохито навсегда изменит ваше мнение о зелёных смузи! Делается напиток из кокосовой воды, капусты, ананаса, мяты и лайма.

Безалкогольный смузи мохито: как приготовить правильно
Фото: flickr.com by YoAmes is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты

  • 240 мл кокосовой воды,
  • 1 чайная ложка цедры лайма, мелко натёртой,
  • 3 лайма, очищенных и разрезанных на четвертинки,
  • 1 чашка (25 г) зелёных листьев капусты,
  • 1/2 стакана (18 г) листьев мяты,
  • 2 чашки (320 г) замороженного ананаса,
  • 1/2 среднего авокадо, очищенного,
  • 5 капель жидкой стевии.

Дополнительно (по желанию):

  • 1 чайная ложка имбиря, измельчённого,
  • 1 чайная ложка кокосового масла.

Приготовление

Поместите все ингредиенты в блендер и взбивайте на максимальной мощности в течение 30–60 секунд.

МОХИТО. КАК ПРИГОТОВИТЬ СМУЗИ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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