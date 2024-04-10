Мягкие и очень вкусные маффины с садовыми ягодами и яблочным пюре: невероятно легко приготовить
Ягодные маффины со свежими плодами: рецепт для домашнего приготовления
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Эти кексы с сочными садовыми ягодами получаются воздушными и достаточно сладкими. Их также невероятно легко приготовить.
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Ингредиенты
- 1 большое яйцо,
- 1 чашка несладкого яблочного пюре,
- ⅓ стакана сахара,
- 1 чайная ложка ванильного экстракта,
- 5 столовых ложек растопленного сливочного масла,
- 1,5 стакана муки,
- 1 чайная ложка пищевой соды,
- 1 чайная ложка разрыхлителя,
- 1/2 чайной ложки соли,
- 1,5 стакана свежей ягодной смеси (черника, малина и ежевика).
Приготовление
- Разогрейте духовку до 190 градусов. Слегка сбрызните форму для кексов стандартного размера на 12 штук кулинарным спреем и отложите в сторону.
- В большой миске смешайте яйцо, яблочное пюре, сахар и ванильный экстракт, добавьте растопленное сливочное масло.
- В отдельную миску добавьте муку, соду, разрыхлитель и соль и взбейте.
- Добавьте сухие ингредиенты к влажным и перемешайте. Добавьте ягоды.
- Равномерно разложите тесто по углублениям в подготовленной форме для кексов. Выпекать 18-20 минут.
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Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру