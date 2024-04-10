Мягкие и очень вкусные маффины с садовыми ягодами и яблочным пюре: невероятно легко приготовить

Ягодные маффины со свежими плодами: рецепт для домашнего приготовления

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти кексы с сочными садовыми ягодами получаются воздушными и достаточно сладкими. Их также невероятно легко приготовить.

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Ингредиенты

1 большое яйцо,

1 чашка несладкого яблочного пюре,

⅓ стакана сахара,

1 чайная ложка ванильного экстракта,

5 столовых ложек растопленного сливочного масла,

1,5 стакана муки,

1 чайная ложка пищевой соды,

1 чайная ложка разрыхлителя,

1/2 чайной ложки соли,

1,5 стакана свежей ягодной смеси (черника, малина и ежевика).

Приготовление

Разогрейте духовку до 190 градусов. Слегка сбрызните форму для кексов стандартного размера на 12 штук кулинарным спреем и отложите в сторону. В большой миске смешайте яйцо, яблочное пюре, сахар и ванильный экстракт, добавьте растопленное сливочное масло. В отдельную миску добавьте муку, соду, разрыхлитель и соль и взбейте. Добавьте сухие ингредиенты к влажным и перемешайте. Добавьте ягоды. Равномерно разложите тесто по углублениям в подготовленной форме для кексов. Выпекать 18-20 минут.