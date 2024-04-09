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Moules Marinières: мидии в створке, приготовленные в белом вине. Готовим правильно знаменитое французское блюдо

Мидии в створке, приготовленные в белом вине: изысканное блюдо

2:01
Еда

Мидии в створке, приготовленные в белом вине, — традиционное французское блюдо Moules Marinières. Попробуйте приготовить по этому рецепту, чтобы насладиться изысканным вкусом морепродуктов.

Мидии в створке, приготовленные в белом вине: изысканное блюдо
Фото: unsplash.com by Adrien Sala adriensala is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Не покупайте мидии, если заметили, что раковина треснула или открыта. Скорее всего, такие мидии непригодны для употребления.

Ингредиенты

  • 1 кг мидий, промыть под проточной водой,
  • 1/2 стакана сухого белого вина,
  • 2 столовые ложки сливочного масла,
  • 1/4 стакана измельчённого лука-шалота,
  • 1 столовая ложка измельчённого чеснока,
  • 2 чайные ложки муки,
  • 1/4 стакана рубленой петрушки.

Приготовление

  1. Положите мидии в миску с подсоленной водой (1 столовая ложка соли на литр воды) на 10-15 минут. Если раковина не открывается, то выбросьте её, скорее всего, мидия уже мертва.
  2. Осматривая закрытые мидии, посмотрите, остались ли у них длинные волосатые нити, которые помогают мидиям прикрепляться к поверхности, вытащите их.
  3. На дно большой кастрюли (не менее 4 литров) налейте вино. Добавьте мидии в кастрюлю. Накройте крышкой и доведите до кипения, а затем уменьшите огонь до минимума. Готовьте, пока ракушки не откроются, а мидии не станут мягкими, 5-7 минут. Будьте осторожны, не передержите, иначе мидии станут жёсткими.
  4. Как только мидии будут готовы, осторожно переложите их из кастрюли в миску, используя щипцы. Не выливайте жидкость из кастрюли!
  5. Растопите сливочное масло в сковороде. Добавьте лук-шалот и готовьте пару минут. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту. Если вы хотите, чтобы соус получился немного густым, добавьте в сковороду чайную ложку муки, перемешайте. Добавьте стакан жидкости от мидий. Добавьте в соус измельчённую петрушку. Разложите мидии по тарелкам, полейте сверху соусом.
Мидии в белом вине или moules marinières
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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