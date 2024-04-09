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Необычный смузи "Кровавая Мэри" с томатами, хреном и лимонным соком: безалкогольный вариант знаменитого коктейля

Как приготовить смузи "Кровавая Мэри" с помидорами и авокадо

1:22
Еда

Все вкусы знаменитого коктейля "Кровавая Мэри" в пикантной форме смузи! Этот безалкогольный вариант традиционного коктейля будет соблазнять вас с каждым глотком.

Как приготовить смузи "Кровавая Мэри" с помидорами и авокадо
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Добавьте ещё вустерского соуса, хрена и лимонного сока, чтобы получить более насыщенный вкус. Чтобы получить ещё больше удовольствия, попробуйте посолить край стакана и подать с палочкой сельдерея.

Ингредиенты

  • 3 средних помидора, нарезанных,
  • 2 столовые ложки томатной пасты,
  • 1/2 стакана (66 г) сельдерея, нарезанного кубиками,
  • 1/2 среднего авокадо, без косточки и очищенного,
  • 1 столовая ложка измельчённого свежего хрена плюс ещё по вкусу,
  • 2,5 чайной ложки вустерского соуса плюс ещё по вкусу,
  • 10 капель соуса Табаско и ещё по вкусу,
  • 2,5 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока плюс ещё по вкусу,
  • 1 чайная ложка красного лука, мелко нарезанного,
  • 1 зубчик чеснока, очищенный,
  • 1 чайная ложка соли,
  • щепотка свежемолотого чёрного перца,
  • 2 чашки кубиков льда.

Дополнительные ингредиенты:

  • 2 чайные ложки оливкового масла,
  • 1 чайная ложка семян чиа,
  • 1 чайная ложка порошка ягод годжи.

Приготовление

Поместите все ингредиенты в блендер и взбивайте на максимальной мощности около 1 минуты. 

Роскошный томатный смузи | Быстро! Просто! Вкусно!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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