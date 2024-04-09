Необычный смузи "Кровавая Мэри" с томатами, хреном и лимонным соком: безалкогольный вариант знаменитого коктейля

Как приготовить смузи "Кровавая Мэри" с помидорами и авокадо

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Все вкусы знаменитого коктейля "Кровавая Мэри" в пикантной форме смузи! Этот безалкогольный вариант традиционного коктейля будет соблазнять вас с каждым глотком.

Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Добавьте ещё вустерского соуса, хрена и лимонного сока, чтобы получить более насыщенный вкус. Чтобы получить ещё больше удовольствия, попробуйте посолить край стакана и подать с палочкой сельдерея.

Ингредиенты

3 средних помидора, нарезанных,

2 столовые ложки томатной пасты,

1/2 стакана (66 г) сельдерея, нарезанного кубиками,

1/2 среднего авокадо, без косточки и очищенного,

1 столовая ложка измельчённого свежего хрена плюс ещё по вкусу,

2,5 чайной ложки вустерского соуса плюс ещё по вкусу,

10 капель соуса Табаско и ещё по вкусу,

2,5 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока плюс ещё по вкусу,

1 чайная ложка красного лука, мелко нарезанного,

1 зубчик чеснока, очищенный,

1 чайная ложка соли,

щепотка свежемолотого чёрного перца,

2 чашки кубиков льда.

Дополнительные ингредиенты:

2 чайные ложки оливкового масла,

1 чайная ложка семян чиа,

1 чайная ложка порошка ягод годжи.

Приготовление

Поместите все ингредиенты в блендер и взбивайте на максимальной мощности около 1 минуты.