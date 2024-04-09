Необычный смузи "Кровавая Мэри" с томатами, хреном и лимонным соком: безалкогольный вариант знаменитого коктейля
Как приготовить смузи "Кровавая Мэри" с помидорами и авокадо
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Все вкусы знаменитого коктейля "Кровавая Мэри" в пикантной форме смузи! Этот безалкогольный вариант традиционного коктейля будет соблазнять вас с каждым глотком.
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Добавьте ещё вустерского соуса, хрена и лимонного сока, чтобы получить более насыщенный вкус. Чтобы получить ещё больше удовольствия, попробуйте посолить край стакана и подать с палочкой сельдерея.
Ингредиенты
- 3 средних помидора, нарезанных,
- 2 столовые ложки томатной пасты,
- 1/2 стакана (66 г) сельдерея, нарезанного кубиками,
- 1/2 среднего авокадо, без косточки и очищенного,
- 1 столовая ложка измельчённого свежего хрена плюс ещё по вкусу,
- 2,5 чайной ложки вустерского соуса плюс ещё по вкусу,
- 10 капель соуса Табаско и ещё по вкусу,
- 2,5 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока плюс ещё по вкусу,
- 1 чайная ложка красного лука, мелко нарезанного,
- 1 зубчик чеснока, очищенный,
- 1 чайная ложка соли,
- щепотка свежемолотого чёрного перца,
- 2 чашки кубиков льда.
Дополнительные ингредиенты:
- 2 чайные ложки оливкового масла,
- 1 чайная ложка семян чиа,
- 1 чайная ложка порошка ягод годжи.
Приготовление
Поместите все ингредиенты в блендер и взбивайте на максимальной мощности около 1 минуты.
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