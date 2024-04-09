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Сочное обжаренное куриное филе с соусом из каперсов: украсьте блюдо руколой, фенхелем и тёртым пармезаном

15 минут и готово: делаем сочные куриные отбивные с соусом из каперсов

1:26
Еда

Лёгкие куриные отбивные с соусом из каперсов готовятся очень просто за 15 минут. Обжаренное филе куриной грудки подаётся с соусом из каперсов, руколой, фенхелем и тёртым пармезаном. Отличный обед или простой ужин.

15 минут и готово: делаем сочные куриные отбивные с соусом из каперсов
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Kane is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • 4 кусочка филе куриной грудки в виде тонких стейков,
  • соль по вкусу,
  • 1 большой лук-шалот, измельчённый,
  • 2 зубчика чеснока, измельчённых,
  • 1/2 стакана белого вина или куриного бульона,
  • 1/4 чайной ложки хлопьев красного перца,
  • 1 столовая ложка каперсов, без воды,
  • 2-3 чашки руколы,
  • 1/2 луковицы фенхеля, тонко нарезанного,
  • тёртый пармезан.

Приготовление

  1. Обжарьте в сотейнике на среднем огне приправленные солью куриные стейки. Достаньте и уберите в фольгу, чтобы не ушло тепло.
  2. Добавьте в сковороду ещё одну столовую ложку оливкового масла. Добавьте лук-шалот и готовьте 1 минуту, часто помешивая. Добавьте чеснок и готовьте ещё около 1 минуты, часто помешивая.
  3. Добавьте белое вино, каперсы и хлопья красного перца и готовьте примерно 2-4 минуты.
  4. При подаче смешайте руколу и фенхель и выложите на каждую тарелку. Посыпьте тёртым сыром.
  5. Положите по кусочку курицы и полейте соусом.

 

Самые сочные куриные отбивные, простой рецепт!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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