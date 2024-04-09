Сочное обжаренное куриное филе с соусом из каперсов: украсьте блюдо руколой, фенхелем и тёртым пармезаном

15 минут и готово: делаем сочные куриные отбивные с соусом из каперсов

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Лёгкие куриные отбивные с соусом из каперсов готовятся очень просто за 15 минут. Обжаренное филе куриной грудки подаётся с соусом из каперсов, руколой, фенхелем и тёртым пармезаном. Отличный обед или простой ужин.

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Ингредиенты

2 столовые ложки оливкового масла,

4 кусочка филе куриной грудки в виде тонких стейков,

соль по вкусу,

1 большой лук-шалот, измельчённый,

2 зубчика чеснока, измельчённых,

1/2 стакана белого вина или куриного бульона,

1/4 чайной ложки хлопьев красного перца,

1 столовая ложка каперсов, без воды,

2-3 чашки руколы,

1/2 луковицы фенхеля, тонко нарезанного,

тёртый пармезан.

Приготовление

Обжарьте в сотейнике на среднем огне приправленные солью куриные стейки. Достаньте и уберите в фольгу, чтобы не ушло тепло. Добавьте в сковороду ещё одну столовую ложку оливкового масла. Добавьте лук-шалот и готовьте 1 минуту, часто помешивая. Добавьте чеснок и готовьте ещё около 1 минуты, часто помешивая. Добавьте белое вино, каперсы и хлопья красного перца и готовьте примерно 2-4 минуты. При подаче смешайте руколу и фенхель и выложите на каждую тарелку. Посыпьте тёртым сыром. Положите по кусочку курицы и полейте соусом.