Сочное обжаренное куриное филе с соусом из каперсов: украсьте блюдо руколой, фенхелем и тёртым пармезаном

Лёгкие куриные отбивные с соусом из каперсов готовятся очень просто за 15 минут. Обжаренное филе куриной грудки подаётся с соусом из каперсов, руколой, фенхелем и тёртым пармезаном. Отличный обед или простой ужин.
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Ингредиенты
2 столовые ложки оливкового масла,
4 кусочка филе куриной грудки в виде тонких стейков,
соль по вкусу,
1 большой лук-шалот, измельчённый,
2 зубчика чеснока, измельчённых,
1/2 стакана белого вина или куриного бульона,
1/4 чайной ложки хлопьев красного перца,
1 столовая ложка каперсов, без воды,
2-3 чашки руколы,
1/2 луковицы фенхеля, тонко нарезанного,
тёртый пармезан.
Приготовление
Обжарьте в сотейнике на среднем огне приправленные солью куриные стейки. Достаньте и уберите в фольгу, чтобы не ушло тепло.
Добавьте в сковороду ещё одну столовую ложку оливкового масла. Добавьте лук-шалот и готовьте 1 минуту, часто помешивая. Добавьте чеснок и готовьте ещё около 1 минуты, часто помешивая.
Добавьте белое вино, каперсы и хлопья красного перца и готовьте примерно 2-4 минуты.
При подаче смешайте руколу и фенхель и выложите на каждую тарелку. Посыпьте тёртым сыром.