Восхитительный смузи "Яблочный пирог" с корицей, кешью и финиками: полезный завтрак или вкусный десерт

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Смузи со вкусом шарлотки: креативный рецепт

0:45
Еда

На вкус — как яблочный пирог! Смузи с яблочным пюре, миндальным молоком, кешью, финиками и ванилью действительно вам придётся по душе. Сохраните этот креативный рецепт.

Смузи со вкусом шарлотки: креативный рецепт
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 чашка миндального молока,
  • 1 чашка несладкого яблочного пюре или тушёных яблок,
  • 1/2 стакана сырых несолёных кешью, замоченных в воде на 1 час,
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта,
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы,
  • 2 нарезанных финика без косточек, замоченных в воде на полчаса, или 2 столовые ложки кленового сиропа,
  • 1 стакан кубиков льда.

Приготовление

Поместите все ингредиенты в блендер и пюрируйте до получения однородной массы, 30-60 секунд.

Рецепт осеннего смузи - яблочный пирог с корицей
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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