Восхитительный смузи "Яблочный пирог" с корицей, кешью и финиками: полезный завтрак или вкусный десерт
Смузи со вкусом шарлотки: креативный рецепт
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На вкус — как яблочный пирог! Смузи с яблочным пюре, миндальным молоком, кешью, финиками и ванилью действительно вам придётся по душе. Сохраните этот креативный рецепт.
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1 чашка миндального молока,
- 1 чашка несладкого яблочного пюре или тушёных яблок,
- 1/2 стакана сырых несолёных кешью, замоченных в воде на 1 час,
- 2 чайные ложки ванильного экстракта,
- 1/2 чайной ложки молотой корицы,
- 2 нарезанных финика без косточек, замоченных в воде на полчаса, или 2 столовые ложки кленового сиропа,
- 1 стакан кубиков льда.
Приготовление
Поместите все ингредиенты в блендер и пюрируйте до получения однородной массы, 30-60 секунд.
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Рецепт осеннего смузи - яблочный пирог с корицей
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру