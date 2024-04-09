Восхитительный смузи "Яблочный пирог" с корицей, кешью и финиками: полезный завтрак или вкусный десерт

Смузи со вкусом шарлотки: креативный рецепт

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

На вкус — как яблочный пирог! Смузи с яблочным пюре, миндальным молоком, кешью, финиками и ванилью действительно вам придётся по душе. Сохраните этот креативный рецепт.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

1 чашка миндального молока,

1 чашка несладкого яблочного пюре или тушёных яблок,

1/2 стакана сырых несолёных кешью, замоченных в воде на 1 час,

2 чайные ложки ванильного экстракта,

1/2 чайной ложки молотой корицы,

2 нарезанных финика без косточек, замоченных в воде на полчаса, или 2 столовые ложки кленового сиропа,

1 стакан кубиков льда.

Приготовление

Поместите все ингредиенты в блендер и пюрируйте до получения однородной массы, 30-60 секунд.