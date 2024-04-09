Гранола с сухофруктами, овсяными хлопьями и специями: готовим дома вкусный и полезный завтрак

Домашняя гранола со специями: необычное блюдо на завтрак

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Овёс, миндаль, кешью, клюква и курага, приправленные корицей, имбирём и гвоздикой — получится отличная домашняя пряная гранола.

Фото: commons.wikimedia.org by Karen and Brad Emerson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вкус специй — очень нежный, ненавязчивый.

Ингредиенты

1/2 стакана кленового сиропа,

1/3 стакана кокосового масла,

1 столовая ложка ванильного экстракта,

1 чайная ложка молотой корицы,

1 чайная ложка молотого имбиря,

1/2 чайной ложки соли,

1/4 чайной ложки молотой гвоздики,

5 чашек овсяных хлопьев,

2/3 стакана семян льна,

2/3 стакана тыквенных семечек,

1/2 стакана миндаля,

1/2 стакана кешью,

1/3 стакана семян чиа,

1/2 стакана сушёной клюквы,

1/2 стакана нарезанной кубиками кураги.

Приготовление

Нагрейте духовку до 175 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой. В кастрюле на среднем огне смешайте кленовый сироп, кокосовое масло, ваниль, корицу, имбирь, соль и гвоздику. Периодически помешивая, варите 2 минуты. В большой миске смешайте овёс, семена льна, семена тыквы, миндаль, кешью и семена чиа. Залейте тёплым сиропом орехи и зёрна. Перемешайте, равномерно распределите на противне. Выпекайте гранолу 15 минут. Возьмитесь за углы пергаментной бумаги и потяните их к центру, чтобы сложить гранолу. Перемешайте большой ложкой и снова разложите гранолу в один слой. Верните в духовку на 5 минут. Достаньте и снова насыпьте гранолу в центр. Выпекайте ещё 5 минут. Общее время выпекания составляет от 20 до 25 минут. Оставьте на противне до полного остывания. Разбросайте клюкву и абрикосы по остывшей граноле, перемешайте. Переложите гранолу в герметичную банку и храните при комнатной температуре в течение нескольких недель.