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Гранола с сухофруктами, овсяными хлопьями и специями: готовим дома вкусный и полезный завтрак

Домашняя гранола со специями: необычное блюдо на завтрак

2:01
Еда

Овёс, миндаль, кешью, клюква и курага, приправленные корицей, имбирём и гвоздикой — получится отличная домашняя пряная гранола.

Домашняя гранола со специями: необычное блюдо на завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by Karen and Brad Emerson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вкус специй — очень нежный, ненавязчивый.

Ингредиенты

  • 1/2 стакана кленового сиропа,
  • 1/3 стакана кокосового масла,
  • 1 столовая ложка ванильного экстракта,
  • 1 чайная ложка молотой корицы,
  • 1 чайная ложка молотого имбиря,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 1/4 чайной ложки молотой гвоздики,
  • 5 чашек овсяных хлопьев,
  • 2/3 стакана семян льна,
  • 2/3 стакана тыквенных семечек,
  • 1/2 стакана миндаля,
  • 1/2 стакана кешью,
  • 1/3 стакана семян чиа,
  • 1/2 стакана сушёной клюквы,
  • 1/2 стакана нарезанной кубиками кураги.

Приготовление

  1. Нагрейте духовку до 175 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой.
  2. В кастрюле на среднем огне смешайте кленовый сироп, кокосовое масло, ваниль, корицу, имбирь, соль и гвоздику. Периодически помешивая, варите 2 минуты.
  3. В большой миске смешайте овёс, семена льна, семена тыквы, миндаль, кешью и семена чиа. Залейте тёплым сиропом орехи и зёрна. Перемешайте, равномерно распределите на противне. Выпекайте гранолу 15 минут.
  4. Возьмитесь за углы пергаментной бумаги и потяните их к центру, чтобы сложить гранолу. Перемешайте большой ложкой и снова разложите гранолу в один слой. Верните в духовку на 5 минут. Достаньте и снова насыпьте гранолу в центр. Выпекайте ещё 5 минут. Общее время выпекания составляет от 20 до 25 минут. Оставьте на противне до полного остывания.
  5. Разбросайте клюкву и абрикосы по остывшей граноле, перемешайте. Переложите гранолу в герметичную банку и храните при комнатной температуре в течение нескольких недель.
ИДЕАЛЬНЫЙ завтрак за 5 МИНУТ! / Рецепт гранолы без сахара
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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