Лёгкий салат из огурцов, персиков, приправленный острым соусом из базилика: вкусное дополнение к жареному мясу

Салат из огурцов и персиков с соусом из базилика: как приготовить

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящие огурцы в сочетании со сладкими, сочными персиками и острым соусом из базилика — этот салат станет приятным дополнением к жареному мясу.

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот салат невероятно универсален. Вы можете для разнообразия легко менять ингредиенты. Например, базилик в соусе можно заменить на мяту, кинзу или эстрагон. Если у вас нет персиков, попробуйте нектарины или сливы. Нет огурцов? Попробуйте листовую зелень и стручковую фасоль. Если хотите добавить сыр, попробуйте солёную фету.

Ингредиенты

Для салата:

1 огурец, нарезанный кусочками,

2 свежих персика, нарезанных ломтиками.

Для соуса:

2 столовые ложки масла авокадо или оливкового масла,

1 столовая ложка белого винного уксуса,

цедра лайма,

1 столовая ложка мёда,

4 больших свежих листика базилика и ещё для украшения,

1/8 чайной ложки соли,

1/8 чайной ложки свежемолотого чёрного перца.

Приготовление

Сложите в салатник нарезанные персики и огурцы В блендере взбейте масло, уксус, цедру и сок лайма, мёд, базилик, соль и перец. Вылейте соус на смесь персиков и огурцов. Перемешайте, украсьте листьями базилика и подавайте.