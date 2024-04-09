Лёгкий салат из огурцов, персиков, приправленный острым соусом из базилика: вкусное дополнение к жареному мясу

Хрустящие огурцы в сочетании со сладкими, сочными персиками и острым соусом из базилика — этот салат станет приятным дополнением к жареному мясу.
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Этот салат невероятно универсален. Вы можете для разнообразия легко менять ингредиенты. Например, базилик в соусе можно заменить на мяту, кинзу или эстрагон. Если у вас нет персиков, попробуйте нектарины или сливы. Нет огурцов? Попробуйте листовую зелень и стручковую фасоль. Если хотите добавить сыр, попробуйте солёную фету.
Ингредиенты
Для салата:
1 огурец, нарезанный кусочками,
2 свежих персика, нарезанных ломтиками.
Для соуса:
2 столовые ложки масла авокадо или оливкового масла,
1 столовая ложка белого винного уксуса,
цедра лайма,
1 столовая ложка мёда,
4 больших свежих листика базилика и ещё для украшения,
1/8 чайной ложки соли,
1/8 чайной ложки свежемолотого чёрного перца.
Приготовление
Сложите в салатник нарезанные персики и огурцы
В блендере взбейте масло, уксус, цедру и сок лайма, мёд, базилик, соль и перец.
Вылейте соус на смесь персиков и огурцов. Перемешайте, украсьте листьями базилика и подавайте.