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Лёгкий салат из огурцов, персиков, приправленный острым соусом из базилика: вкусное дополнение к жареному мясу

Салат из огурцов и персиков с соусом из базилика: как приготовить

1:21
Еда

Хрустящие огурцы в сочетании со сладкими, сочными персиками и острым соусом из базилика — этот салат станет приятным дополнением к жареному мясу.  

Салат из огурцов и персиков с соусом из базилика: как приготовить
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот салат невероятно универсален. Вы можете для разнообразия легко менять ингредиенты. Например, базилик в соусе можно заменить на мяту, кинзу или эстрагон. Если у вас нет персиков, попробуйте нектарины или сливы. Нет огурцов? Попробуйте листовую зелень и стручковую фасоль. Если хотите добавить сыр, попробуйте солёную фету.

Ингредиенты

Для салата:

  • 1 огурец, нарезанный кусочками,
  • 2 свежих персика, нарезанных ломтиками.

Для соуса:

  • 2 столовые ложки масла авокадо или оливкового масла,
  • 1 столовая ложка белого винного уксуса,
  • цедра лайма,
  • 1 столовая ложка мёда,
  • 4 больших свежих листика базилика и ещё для украшения,
  • 1/8 чайной ложки соли,
  • 1/8 чайной ложки свежемолотого чёрного перца.

Приготовление

  1. Сложите в салатник нарезанные персики и огурцы
  2. В блендере взбейте масло, уксус, цедру и сок лайма, мёд, базилик, соль и перец. 
  3. Вылейте соус на смесь персиков и огурцов. Перемешайте, украсьте листьями базилика и подавайте.
Быстрый и Вкусный Салат из Огурцов!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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