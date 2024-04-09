Жареная в воке свинина с зелёным луком и чесноком: весь секрет в маринаде из соевого соуса, кукурузного крахмала и сахара

Жарим в воке свинину с чесноком и зелёным луком

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Жаркое из свинины — очень простой ужин в будние дни. Блюдо из нежирной свинины с зелёным луком и чесноком готовится всего 25 минут.

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Сначала замаринуйте тонкие кусочки свинины в смеси соевого соуса, небольшого количества сахара и кукурузного крахмала. Маринад из кукурузного крахмала — полезный трюк, который поможет свинине оставаться сочной.

Ингредиенты

полкило свиной корейки или свиных отбивных без костей,

2 столовые ложки соевого соуса,

1 чайная ложка сахара,

1 чайная ложка кукурузного крахмала,

4 столовые ложки арахисового или канолового масла,

5 зубчиков чеснока, тонко нарезанных,

зелёный лук,

1/2 чайной ложки кунжутного масла,

варёный рис для гарнира.

Приготовление

Свинину нарежьте на тонкие стейки. Положите под полиэтиленовую пленку и отбейте молотком для мяса. Нарежьте тонкими полосками. Смешайте в миске соевый соус, сахар и кукурузный крахмал. Добавьте полоски свинины в миску с маринадом и перемешайте, оставьте минимум на 10 минут. Нагрейте арахисовое масло в воке или большом сотейнике на сильном огне. Добавьте чеснок, свинину, зелёный лук, обжаривайте. Подавайте с рисом.