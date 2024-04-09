Жареная в воке свинина с зелёным луком и чесноком: весь секрет в маринаде из соевого соуса, кукурузного крахмала и сахара

Жаркое из свинины — очень простой ужин в будние дни. Блюдо из нежирной свинины с зелёным луком и чесноком готовится всего 25 минут.
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Сначала замаринуйте тонкие кусочки свинины в смеси соевого соуса, небольшого количества сахара и кукурузного крахмала. Маринад из кукурузного крахмала — полезный трюк, который поможет свинине оставаться сочной.
Ингредиенты
полкило свиной корейки или свиных отбивных без костей,
2 столовые ложки соевого соуса,
1 чайная ложка сахара,
1 чайная ложка кукурузного крахмала,
4 столовые ложки арахисового или канолового масла,
5 зубчиков чеснока, тонко нарезанных,
зелёный лук,
1/2 чайной ложки кунжутного масла,
варёный рис для гарнира.
Приготовление
Свинину нарежьте на тонкие стейки.
Положите под полиэтиленовую пленку и отбейте молотком для мяса. Нарежьте тонкими полосками.
Смешайте в миске соевый соус, сахар и кукурузный крахмал. Добавьте полоски свинины в миску с маринадом и перемешайте, оставьте минимум на 10 минут.
Нагрейте арахисовое масло в воке или большом сотейнике на сильном огне. Добавьте чеснок, свинину, зелёный лук, обжаривайте.
Подавайте с рисом.
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