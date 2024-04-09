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Жареная в воке свинина с зелёным луком и чесноком: весь секрет в маринаде из соевого соуса, кукурузного крахмала и сахара

Жарим в воке свинину с чесноком и зелёным луком

1:20
Еда

Жаркое из свинины — очень простой ужин в будние дни. Блюдо из нежирной свинины с зелёным луком и чесноком готовится всего 25 минут.

Жарим в воке свинину с чесноком и зелёным луком
Фото: commons.wikimedia.org by Asio otus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Сначала замаринуйте тонкие кусочки свинины в смеси соевого соуса, небольшого количества сахара и кукурузного крахмала. Маринад из кукурузного крахмала — полезный трюк, который поможет свинине оставаться сочной.

Ингредиенты

  • полкило свиной корейки или свиных отбивных без костей,
  • 2 столовые ложки соевого соуса,
  • 1 чайная ложка сахара,
  • 1 чайная ложка кукурузного крахмала,
  • 4 столовые ложки арахисового или канолового масла,
  • 5 зубчиков чеснока, тонко нарезанных,
  • зелёный лук,
  • 1/2 чайной ложки кунжутного масла,
  • варёный рис для гарнира.

Приготовление

  1. Свинину нарежьте на тонкие стейки.
  2. Положите под полиэтиленовую пленку и отбейте молотком для мяса. Нарежьте тонкими полосками.
  3. Смешайте в миске соевый соус, сахар и кукурузный крахмал. Добавьте полоски свинины в миску с маринадом и перемешайте, оставьте минимум на 10 минут.
  4. Нагрейте арахисовое масло в воке или большом сотейнике на сильном огне. Добавьте чеснок, свинину, зелёный лук, обжаривайте. 
  5. Подавайте с рисом.
ЖАРКОЕ ИЗ СВИНИНЫ С КАРТОФЕЛЕМ. Идеальное блюдо и в праздники, и в будни
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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