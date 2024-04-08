Сливочный и очень нежный крем-суп с брокколи и яблоками: в меру сладкий и терпкий. Для укрепления иммунитета!

Яблочный крем-суп с брокколи: необычный рецепт

В этом крем-супе из брокколи для придания кремовой консистенции используются яблоки. Они придают лёгкую сладость и терпкость, благодаря чему исчезает растительная горечь в брокколи.

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Ингредиенты

1 кочан брокколи,

3 столовые ложки сливочного масла,

1 чашка репчатого лука, тонко нарезанного,

1 яблоко, очищенное от кожуры, сердцевины и нарезанное,

3 стакана куриного бульона,

1 чашка яблочного сока,

4 веточки тимьяна,

лимонная цедра,

1 столовая ложка нарезанного свежего чеснока для украшения.

Приготовление

Отделите соцветия брокколи от стеблей. Нарежьте стебли кружочками. Растопите в кастрюле среднего размера (4 литра) сливочное масло, обжарьте лук и яблоко. Добавьте брокколи, бульон, сок, тимьян, цедру лимона. Увеличьте огонь, доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой. Готовьте от 20 до 25 минут. Уберите из супа тимьян и цедру лимона. Пюрируйте суп погружным блендером. Украсьте нарезанным свежим чесноком и подавайте.