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Сливочный и очень нежный крем-суп с брокколи и яблоками: в меру сладкий и терпкий. Для укрепления иммунитета!

Яблочный крем-суп с брокколи: необычный рецепт

Еда

В этом крем-супе из брокколи для придания кремовой консистенции используются яблоки. Они придают лёгкую сладость и терпкость, благодаря чему исчезает растительная горечь в брокколи. 

Яблочный крем-суп с брокколи: необычный рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by jules is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 кочан брокколи,
  • 3 столовые ложки сливочного масла,
  • 1 чашка репчатого лука, тонко нарезанного,
  • 1 яблоко, очищенное от кожуры, сердцевины и нарезанное,
  • 3 стакана куриного бульона,
  • 1 чашка яблочного сока,
  • 4 веточки тимьяна, 
  • лимонная цедра,
  • 1 столовая ложка нарезанного свежего чеснока для украшения.

Приготовление

  1. Отделите соцветия брокколи от стеблей. Нарежьте стебли кружочками.
  2. Растопите в кастрюле среднего размера (4 литра) сливочное масло, обжарьте лук и яблоко.
  3. Добавьте брокколи, бульон, сок, тимьян, цедру лимона. Увеличьте огонь, доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой. Готовьте от 20 до 25 минут. Уберите из супа тимьян и цедру лимона. Пюрируйте суп погружным блендером. Украсьте нарезанным свежим чесноком и подавайте.
КРЕМ-СУП ИЗ БРОККОЛИ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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