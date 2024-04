Сливочный и очень нежный крем-суп с брокколи и яблоками: в меру сладкий и терпкий. Для укрепления иммунитета!

В этом крем-супе из брокколи для придания кремовой консистенции используются яблоки. Они придают лёгкую сладость и терпкость, благодаря чему исчезает растительная горечь в брокколи.

Фото: commons.wikimedia.org by jules is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic