Сливочный и очень нежный крем-суп с брокколи и яблоками: в меру сладкий и терпкий. Для укрепления иммунитета!
Яблочный крем-суп с брокколи: необычный рецепт
В этом крем-супе из брокколи для придания кремовой консистенции используются яблоки. Они придают лёгкую сладость и терпкость, благодаря чему исчезает растительная горечь в брокколи.
Фото: commons.wikimedia.org by jules is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1 кочан брокколи,
- 3 столовые ложки сливочного масла,
- 1 чашка репчатого лука, тонко нарезанного,
- 1 яблоко, очищенное от кожуры, сердцевины и нарезанное,
- 3 стакана куриного бульона,
- 1 чашка яблочного сока,
- 4 веточки тимьяна,
- лимонная цедра,
- 1 столовая ложка нарезанного свежего чеснока для украшения.
Приготовление
- Отделите соцветия брокколи от стеблей. Нарежьте стебли кружочками.
- Растопите в кастрюле среднего размера (4 литра) сливочное масло, обжарьте лук и яблоко.
- Добавьте брокколи, бульон, сок, тимьян, цедру лимона. Увеличьте огонь, доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой. Готовьте от 20 до 25 минут. Уберите из супа тимьян и цедру лимона. Пюрируйте суп погружным блендером. Украсьте нарезанным свежим чесноком и подавайте.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру