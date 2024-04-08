Аппетитные и ароматные стейки тунца: весь секрет в маринаде из имбиря, кунжутного масла и соевого соуса

Стейки тунца по этому рецепту будут необычайно нежными

Замаринуйте стейки желтопёрого тунца в кунжутном масле, соевом соусе и ароматных приправах. Быстро обжарьте на сковороде с обеих сторон — и ужин готов.

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Ингредиенты

2 стейка тунца,

2 столовые ложки кунжутного масла,

2 столовые ложки соевого соуса,

1 столовая ложка тёртого свежего имбиря,

1 зубчик чеснока, измельчённый,

1 зелёный лук, тонко нарезанный,

1 чайная ложка свежевыжатого сока лайма.

Приготовление

Смешайте ингредиенты для маринада, замаринуйте стейки, плотно накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на час. Нагрейте сковороду с толстым дном, желательно чугунную, на среднем или сильном огне. Достаньте стейки тунца, обжарьте с каждой стороны. Посыпьте при подаче зелёным луком. Подавайте с белым рисом, салатом, капустой или фенхелем.