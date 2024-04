Аппетитные и ароматные стейки тунца: весь секрет в маринаде из имбиря, кунжутного масла и соевого соуса

Замаринуйте стейки желтопёрого тунца в кунжутном масле, соевом соусе и ароматных приправах. Быстро обжарьте на сковороде с обеих сторон — и ужин готов.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan is licensed under public domain