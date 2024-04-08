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Аппетитные и ароматные стейки тунца: весь секрет в маринаде из имбиря, кунжутного масла и соевого соуса

Стейки тунца по этому рецепту будут необычайно нежными

Еда

Замаринуйте стейки желтопёрого тунца в кунжутном масле, соевом соусе и ароматных приправах. Быстро обжарьте на сковороде с обеих сторон — и ужин готов.

Стейки тунца по этому рецепту будут необычайно нежными
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan is licensed under public domain

Ингредиенты

  • 2 стейка тунца,
  • 2 столовые ложки кунжутного масла,
  • 2 столовые ложки соевого соуса,
  • 1 столовая ложка тёртого свежего имбиря,
  • 1 зубчик чеснока, измельчённый,
  • 1 зелёный лук, тонко нарезанный,
  • 1 чайная ложка свежевыжатого сока лайма.

Приготовление

  1. Смешайте ингредиенты для маринада, замаринуйте стейки, плотно накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на час.
  2. Нагрейте сковороду с толстым дном, желательно чугунную, на среднем или сильном огне. Достаньте стейки тунца, обжарьте с каждой стороны.
  3. Посыпьте при подаче зелёным луком. Подавайте с белым рисом, салатом, капустой или фенхелем. 
Готовим Тунца на сковородке самым быстрым и вкусным способом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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