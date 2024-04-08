Аппетитные и ароматные стейки тунца: весь секрет в маринаде из имбиря, кунжутного масла и соевого соуса
Стейки тунца по этому рецепту будут необычайно нежными
Замаринуйте стейки желтопёрого тунца в кунжутном масле, соевом соусе и ароматных приправах. Быстро обжарьте на сковороде с обеих сторон — и ужин готов.
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan is licensed under public domain
Ингредиенты
- 2 стейка тунца,
- 2 столовые ложки кунжутного масла,
- 2 столовые ложки соевого соуса,
- 1 столовая ложка тёртого свежего имбиря,
- 1 зубчик чеснока, измельчённый,
- 1 зелёный лук, тонко нарезанный,
- 1 чайная ложка свежевыжатого сока лайма.
Приготовление
- Смешайте ингредиенты для маринада, замаринуйте стейки, плотно накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на час.
- Нагрейте сковороду с толстым дном, желательно чугунную, на среднем или сильном огне. Достаньте стейки тунца, обжарьте с каждой стороны.
- Посыпьте при подаче зелёным луком. Подавайте с белым рисом, салатом, капустой или фенхелем.
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Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру