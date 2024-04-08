Очень вкусный смузи из дыни с добавлением банана и ананасового сока: сливочный вкус придаёт греческий йогурт

Готовим дома смузи из дыни с ананасовым соком

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам нужен освежающий напиток, попробуйте этот густой и кремовый летний коктейль из дыни. В нем всего пять ингредиентов, и его можно приготовить менее чем за 10 минут!

Фото: Openverse by Geoff Peters 604 is licensed under CC BY 2.0

Смузи из пяти ингредиентов — отличная отправная точка. Однако можно проявить немного творчества и комбинировать разные ингредиенты.

Например, чтобы придать смузи свежий садовый аромат, добавьте несколько листьев мяты или базилика. Замените ананасовый сок охлаждённым зелёным чаем, если вам нужен заряд кофеина. Отрегулируйте сладость смузи, добавив немного мёда, сиропа агавы или кленового сиропа. Для придания тропического вкуса можно использовать другие соки, например, сок гуавы, маракуйи, манго или апельсина. Используйте кокосовые сливки или кокосовый йогурт вместо греческого йогурта.

Ингредиенты

1/2 стакана кубиков льда,

1 чашка дыни, нарезанной кусочками, желательно замороженной,

1/2 стакана нарезанного банана,

1/4 стакана греческого йогурта без сахара,

1/2 стакана ананасового сока.

Приготовление

Взбейте в блендере все ингредиенты.