Китайский суп с курицей, грибами шиитаке и имбирём: простой, лёгкий и ароматный. Готовится 45 минут!

Простой, лёгкий и ароматный китайский суп с куриными бёдрами, грибами шиитаке и имбирём готовится за 45 минут.
Фото: flickr.com by Wei-Te Wong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
28 г сушёных грибов шиитаке (в этом рецепте сушёные гораздо предпочтительнее свежих),
3 стакана кипятка,
750 г куриных бёдрышек, желательно с костями, нарезанных кусками,
1 свежий имбирь, очищенный и нарезанный очень тонкими ломтиками,
2 столовые ложки соевого соуса,
2 чайные ложки сахара,
щепотка соли,
1 чайная ложка кукурузного крахмала.
Приготовление
Замочить сушёные грибы в горячей воде на 20 минут. Используйте миску или кастрюлю меньшего размера, чтобы грибы были погружены в воду.
Пока грибы замачиваются, смешайте в большой миске соус, сахар, соль и кукурузный крахмал. Следите, чтобы не было комочков кукурузного крахмала. Добавьте в миску курицу и имбирь, перемешайте и отставьте в сторону.
Когда грибы станут мягкими, выньте их из воды (сохранив жидкость для замачивания) и нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте грибы в миску с курицей. Если в воде для замачивания есть песок, вылейте её через мелкоячеистое сито в другую миску.
Поместите курино-грибную смесь в жидкость для замачивания грибов и перелейте в среднюю кастрюлю, доведите до кипения.
Уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите на медленном огне 25 минут.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Куриный суп с грибами Шиитаке и морскими водорослями