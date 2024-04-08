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Китайский суп с курицей, грибами шиитаке и имбирём: простой, лёгкий и ароматный. Готовится 45 минут!

Как приготовить куриный суп с имбирём и грибами шиитаке

1:31
Еда

Простой, лёгкий и ароматный китайский суп с куриными бёдрами, грибами шиитаке и имбирём готовится за 45 минут.

Как приготовить куриный суп с имбирём и грибами шиитаке
Фото: flickr.com by Wei-Te Wong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 28 г сушёных грибов шиитаке (в этом рецепте сушёные гораздо предпочтительнее свежих),
  • 3 стакана кипятка,
  • 750 г куриных бёдрышек, желательно с костями, нарезанных кусками,
  • 1 свежий имбирь, очищенный и нарезанный очень тонкими ломтиками,
  • 2 столовые ложки соевого соуса,
  • 2 чайные ложки сахара,
  • щепотка соли,
  • 1 чайная ложка кукурузного крахмала.

Приготовление

  1. Замочить сушёные грибы в горячей воде на 20 минут. Используйте миску или кастрюлю меньшего размера, чтобы грибы были погружены в воду.
  2. Пока грибы замачиваются, смешайте в большой миске соус, сахар, соль и кукурузный крахмал. Следите, чтобы не было комочков кукурузного крахмала. Добавьте в миску курицу и имбирь, перемешайте и отставьте в сторону.
  3. Когда грибы станут мягкими, выньте их из воды (сохранив жидкость для замачивания) и нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте грибы в миску с курицей. Если в воде для замачивания есть песок, вылейте её через мелкоячеистое сито в другую миску.
  4. Поместите курино-грибную смесь в жидкость для замачивания грибов и перелейте в среднюю кастрюлю, доведите до кипения.
  5. Уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите на медленном огне 25 минут.
Куриный суп с грибами Шиитаке и морскими водорослями
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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