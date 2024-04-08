Китайский суп с курицей, грибами шиитаке и имбирём: простой, лёгкий и ароматный. Готовится 45 минут!

Как приготовить куриный суп с имбирём и грибами шиитаке

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Простой, лёгкий и ароматный китайский суп с куриными бёдрами, грибами шиитаке и имбирём готовится за 45 минут.

Фото: flickr.com by Wei-Te Wong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

28 г сушёных грибов шиитаке (в этом рецепте сушёные гораздо предпочтительнее свежих),

3 стакана кипятка,

750 г куриных бёдрышек, желательно с костями, нарезанных кусками,

1 свежий имбирь, очищенный и нарезанный очень тонкими ломтиками,

2 столовые ложки соевого соуса,

2 чайные ложки сахара,

щепотка соли,

1 чайная ложка кукурузного крахмала.

Приготовление

Замочить сушёные грибы в горячей воде на 20 минут. Используйте миску или кастрюлю меньшего размера, чтобы грибы были погружены в воду. Пока грибы замачиваются, смешайте в большой миске соус, сахар, соль и кукурузный крахмал. Следите, чтобы не было комочков кукурузного крахмала. Добавьте в миску курицу и имбирь, перемешайте и отставьте в сторону. Когда грибы станут мягкими, выньте их из воды (сохранив жидкость для замачивания) и нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте грибы в миску с курицей. Если в воде для замачивания есть песок, вылейте её через мелкоячеистое сито в другую миску. Поместите курино-грибную смесь в жидкость для замачивания грибов и перелейте в среднюю кастрюлю, доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите на медленном огне 25 минут.