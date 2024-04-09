Перловка, запечённая в духовке с овощами: готовится с помидорами, сладким перцем и луком

Перловка с овощами, приготовленная в духовке — это отличное блюдо, которое можно готовить как самостоятельное постное блюдо или использовать в качестве вкусного гарнира к мясу. В этом рецепте от сайта "Лайфхакер.ру" перловая крупа запекается вместе с морковью, луком, помидорами и сладким перцем в рукаве, что придает блюду ещё больше насыщенности вкуса и аромата.
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Перед началом приготовления промойте перловую крупу и отварите её почти до готовности, примерно 50 минут. Если хотите ускорить процесс, можете замочить крупу заранее.
Нарежьте морковь, перец, помидоры и лук мелкими кусочками. Смешайте все овощи с отваренной перловкой. Добавьте растительное масло, соль и перец по вкусу.
Положите перловку с овощами в рукав для запекания и завяжите его. Несколькими колечками с зубочисткой сделайте небольшие отверстия в рукаве.
Положите рукав с блюдом на противень или в форму и запекайте при температуре 180 °C около 45 минут.
Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью или травами по вашему выбору.
Получившаяся перловка сочетает в себе насыщенные вкусовые и ароматные свойства овощей с нежным вкусом перловой крупы. Это прекрасное блюдо может служить основой для постного меню или стать великолепным дополнением к различным мясным блюдам. Насладитесь тёплым и ароматным вкусом этой перловки с овощами, и приятного аппетита!