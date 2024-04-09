Картофельники с сыром: новый взгляд на использование оставшегося картофельного пюре

Картофельники с сыром: самый вкусный способ использовать оставшееся картофельное пюре

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда у вас остается картофельное пюре, можно легко приготовить из него классическое блюдо — картофельники. Вместо обычного рецепта предлагаем добавить в них мягкую фету по рекомендации RussianFood.com, чтобы придать этому блюду новый вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Vivekpat30 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты (на 3 порции):

— 2 стакана картофельного пюре

— 1 небольшая репчатая луковица, измельченная

— 2 столовые ложки нарезанного зеленого лука (лук-резанец)

— 1 стакан рассыпчатой феты

— 1 крупное яйцо, слегка взбитое

— 1 столовая ложка оливкового масла

— Мука

— Соль

— Чёрный перец

Приготовление:

В большой миске смешайте картофельное пюре, измельчённый репчатый лук, зелёный лук, рассыпчатую фету и взбитое яйцо. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Нагрейте 1 столовую ложку оливкового масла на сковороде. Покройте руки мукой и сформируйте из картофельной смеси небольшие котлетки. Обжарьте картофельники на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотистыми и хрустящими. Если сковорода станет сухой, добавьте немного оливкового масла. Готовые картофельники можно подавать горячими. Наслаждайтесь этим вкусным блюдом!

Эти картофельники с добавлением феты придают привычному блюду новый вкус и текстуру. Комбинация картофельного пюре, мягкой феты и ароматного лука создает неповторимый вкусовой микс. Попробуйте это легкое и вкусное блюдо, и наслаждайтесь его уникальным ароматом и сочным вкусом!