Картофельники с сыром: новый взгляд на использование оставшегося картофельного пюре

Когда у вас остается картофельное пюре, можно легко приготовить из него классическое блюдо — картофельники. Вместо обычного рецепта предлагаем добавить в них мягкую фету по рекомендации RussianFood.com, чтобы придать этому блюду новый вкус.
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В большой миске смешайте картофельное пюре, измельчённый репчатый лук, зелёный лук, рассыпчатую фету и взбитое яйцо. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
Нагрейте 1 столовую ложку оливкового масла на сковороде. Покройте руки мукой и сформируйте из картофельной смеси небольшие котлетки.
Обжарьте картофельники на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотистыми и хрустящими. Если сковорода станет сухой, добавьте немного оливкового масла.
Готовые картофельники можно подавать горячими. Наслаждайтесь этим вкусным блюдом!
Эти картофельники с добавлением феты придают привычному блюду новый вкус и текстуру. Комбинация картофельного пюре, мягкой феты и ароматного лука создает неповторимый вкусовой микс. Попробуйте это легкое и вкусное блюдо, и наслаждайтесь его уникальным ароматом и сочным вкусом!
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