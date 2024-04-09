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Картофельники с сыром: новый взгляд на использование оставшегося картофельного пюре

Картофельники с сыром: самый вкусный способ использовать оставшееся картофельное пюре

1:38
Еда

Когда у вас остается картофельное пюре, можно легко приготовить из него классическое блюдо — картофельники. Вместо обычного рецепта предлагаем добавить в них мягкую фету по рекомендации RussianFood.com, чтобы придать этому блюду новый вкус.

Картофельники с сыром: самый вкусный способ использовать оставшееся картофельное пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Vivekpat30 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты (на 3 порции):

— 2 стакана картофельного пюре
— 1 небольшая репчатая луковица, измельченная
— 2 столовые ложки нарезанного зеленого лука (лук-резанец)
— 1 стакан рассыпчатой феты
— 1 крупное яйцо, слегка взбитое
— 1 столовая ложка оливкового масла
— Мука
— Соль
— Чёрный перец

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте картофельное пюре, измельчённый репчатый лук, зелёный лук, рассыпчатую фету и взбитое яйцо. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
  2. Нагрейте 1 столовую ложку оливкового масла на сковороде. Покройте руки мукой и сформируйте из картофельной смеси небольшие котлетки.
  3. Обжарьте картофельники на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотистыми и хрустящими. Если сковорода станет сухой, добавьте немного оливкового масла.
  4. Готовые картофельники можно подавать горячими. Наслаждайтесь этим вкусным блюдом!

Эти картофельники с добавлением феты придают привычному блюду новый вкус и текстуру. Комбинация картофельного пюре, мягкой феты и ароматного лука создает неповторимый вкусовой микс. Попробуйте это легкое и вкусное блюдо, и наслаждайтесь его уникальным ароматом и сочным вкусом!

Ленивые КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЗРАЗЫ С СЫРОМ🧀 Очень просто и вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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