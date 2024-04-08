Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Подмосковье медики спасли мужчину, который едва не умер от переедания
"Открытие" и "Росгосстрах": Great Wall и Geely вытесняют с рынка "АвтоВаз"
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Эксперты рассказали, как помыть кота
Во Львове вечеринка со сбором средств для ВСУ не смогла "окупиться"
Экономический и социальный бум на Сахалине
"Царьград": голым вечеринкам необходимо предоставить альтернативу
Стало известно, какие страны мира оказались самыми сексуально раскрепощенными
Дмитрий Песков обозначил позицию Кремля по актуальным вопросам информационной повестки
Детокс-смузи: какие ингредиенты помогут почистить организм от токсинов и шлаков

Как приготовить лучший детокс-смузи

1:38
Еда

Независимо от того, переедали ли вы во время праздников, выпили слишком много алкоголя на выходных, хотите укрепить свою иммунную систему или похудеть, детокс-смузи станет самым простым способом добиться желаемого. Приготовить смузи можно менее чем за 10 минут.

Как приготовить лучший детокс-смузи
Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты для детокс-смузи

  • Яблоки. Пектин — это растворимая клетчатка, которая помогает очистить кишечник и улучшить пищеварение.
  • Клубника. Богата фитонутриентами, витамином С, антиоксидантами для борьбы с воспалениями.
  • Ананас. Бромелайн, фермент, содержащийся в ананасе, усиливает действие витамина С, помогая подавлять кашель, разжижать слизь, вымывать токсины, уменьшать отеки и вздутие живота, а также стимулировать кровообращение.
  • Лимонный сок и цедра. В них много антиоксидантов, витамина С.
  • Шпинат. Богат железом и другими минералами, витаминами, жирными кислотами омега-3, магнием, белком, антиоксидантами, клетчаткой. Шпинат способствует очищению организма, укрепляет иммунитет.
  • Свекла. Богатая железом, медью, магнием, калием, витамином С, клетчаткой, свекла способствует детоксикации.
  • Брокколи. Источник глюкозинолатов — соединений, борющихся с токсинами.
  • Кайенский перец. Разогревает организм и выводит токсины с потом. Кайенский перец является природным антибиотиком и противогрибковым средством, а также укрепляет иммунитет.
4 рецепта смузи для похудения и очищения
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса

Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.

SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
Посадите в саду этот яркий цветок
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака
В Турции идут протесты против подтасовки местных выборов Андрей Николаев США пошли в наступление на Китай. Йеллен озвучила прямые угрозы Любовь Степушова Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Последние материалы
Daily Mail: физический контакт полезен для людей при хроническом стрессе
Как приготовить лучший детокс-смузи
В какое время суток лучше тренироваться для похудения?
Индийские фармкомпании стали крупнейшими поставщиками лекарств на российский рынок
Автомойщик назвал самый простой и дешевый метод почистить кондиционер в машине
Развели мошенники: Павел Деревянко перевёл злоумышленникам 300 тысяч рублей
Врач Фатеева: число пациентов с изменениями лица из-за "Оземпика" выросло
Очередную дамбу прорвало у поселка Лесоторговый в Орске
Эксперты ответили, стоит ли крестить кота
Выяснилось, кто прятался в костюме катуса в шоу "Маска"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников