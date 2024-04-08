Детокс-смузи: какие ингредиенты помогут почистить организм от токсинов и шлаков

Независимо от того, переедали ли вы во время праздников, выпили слишком много алкоголя на выходных, хотите укрепить свою иммунную систему или похудеть, детокс-смузи станет самым простым способом добиться желаемого. Приготовить смузи можно менее чем за 10 минут.
Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Ингредиенты для детокс-смузи
Яблоки. Пектин — это растворимая клетчатка, которая помогает очистить кишечник и улучшить пищеварение.
Клубника. Богата фитонутриентами, витамином С, антиоксидантами для борьбы с воспалениями.
Ананас. Бромелайн, фермент, содержащийся в ананасе, усиливает действие витамина С, помогая подавлять кашель, разжижать слизь, вымывать токсины, уменьшать отеки и вздутие живота, а также стимулировать кровообращение.
Лимонный сок и цедра. В них много антиоксидантов, витамина С.
Шпинат. Богат железом и другими минералами, витаминами, жирными кислотами омега-3, магнием, белком, антиоксидантами, клетчаткой. Шпинат способствует очищению организма, укрепляет иммунитет.