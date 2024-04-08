Детокс-смузи: какие ингредиенты помогут почистить организм от токсинов и шлаков

Как приготовить лучший детокс-смузи

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Независимо от того, переедали ли вы во время праздников, выпили слишком много алкоголя на выходных, хотите укрепить свою иммунную систему или похудеть, детокс-смузи станет самым простым способом добиться желаемого. Приготовить смузи можно менее чем за 10 минут.

Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты для детокс-смузи

Яблоки. Пектин — это растворимая клетчатка, которая помогает очистить кишечник и улучшить пищеварение.

Клубника. Богата фитонутриентами, витамином С, антиоксидантами для борьбы с воспалениями.

Ананас. Бромелайн, фермент, содержащийся в ананасе, усиливает действие витамина С, помогая подавлять кашель, разжижать слизь, вымывать токсины, уменьшать отеки и вздутие живота, а также стимулировать кровообращение.

Лимонный сок и цедра. В них много антиоксидантов, витамина С.

Шпинат. Богат железом и другими минералами, витаминами, жирными кислотами омега-3, магнием, белком, антиоксидантами, клетчаткой. Шпинат способствует очищению организма, укрепляет иммунитет.

Свекла. Богатая железом, медью, магнием, калием, витамином С, клетчаткой, свекла способствует детоксикации.

Брокколи. Источник глюкозинолатов — соединений, борющихся с токсинами.

Кайенский перец. Разогревает организм и выводит токсины с потом. Кайенский перец является природным антибиотиком и противогрибковым средством, а также укрепляет иммунитет.