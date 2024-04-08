Жареный шпинат с чесноком и лимонным соком: полезное блюдо для нормальной работы ЖКТ

Жареный шпинат с чесноком: простой рецепт

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Не стоит думать, что шпинат добавляют только в салат и овощные супы. Этот ценный продукт может стать и самостоятельным блюдом.

Фото: Own work by Hannahdownes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Если у вас есть 10 минут, то вы успеете приготовить обжаренный шпинат с лимоном. Тем более шпинат богат клетчаткой, столь необходимой для нормальной работы ЖКТ.

Ингредиенты

750 г листьев молодого шпината,

2 столовые ложки оливкового масла,

2 столовые ложки измельчённого чеснока (6 зубчиков),

2 чайные ложки соли,

3/4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца,

1 столовая ложка несолёного сливочного масла,

лимон.

Приготовление

Хорошо промойте шпинат в холодной воде. Высушите его. В большой кастрюле или жаровне нагрейте оливковое масло и обжарьте чеснок на среднем огне около 1 минуты. Добавьте в кастрюлю весь шпинат, соль и перец, перемешайте с чесноком и маслом, накройте кастрюлю крышкой и готовьте 2 минуты. Откройте кастрюлю, включите сильный огонь и готовьте шпинат еще минуту, помешивая деревянной ложкой. Используя шумовку, переложите шпинат в сервировочную миску и сверху полейте сливочным маслом, выдавите лимон и посыпьте солью. Подавайте блюдо горячим.