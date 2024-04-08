Жареный шпинат с чесноком и лимонным соком: полезное блюдо для нормальной работы ЖКТ

Хорошо промойте шпинат в холодной воде. Высушите его.
В большой кастрюле или жаровне нагрейте оливковое масло и обжарьте чеснок на среднем огне около 1 минуты. Добавьте в кастрюлю весь шпинат, соль и перец, перемешайте с чесноком и маслом, накройте кастрюлю крышкой и готовьте 2 минуты.
Откройте кастрюлю, включите сильный огонь и готовьте шпинат еще минуту, помешивая деревянной ложкой. Используя шумовку, переложите шпинат в сервировочную миску и сверху полейте сливочным маслом, выдавите лимон и посыпьте солью. Подавайте блюдо горячим.