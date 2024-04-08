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Жареный шпинат с чесноком и лимонным соком: полезное блюдо для нормальной работы ЖКТ

Жареный шпинат с чесноком: простой рецепт

1:19
Еда

Не стоит думать, что шпинат добавляют только в салат и овощные супы. Этот ценный продукт может стать и самостоятельным блюдом.

Жареный шпинат с чесноком: простой рецепт
Фото: Own work by Hannahdownes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Если у вас есть 10 минут, то вы успеете приготовить обжаренный шпинат с лимоном. Тем более шпинат богат клетчаткой, столь необходимой для нормальной работы ЖКТ.

Ингредиенты

  • 750 г листьев молодого шпината,
  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • 2 столовые ложки измельчённого чеснока (6 зубчиков),
  • 2 чайные ложки соли,
  • 3/4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца,
  • 1 столовая ложка несолёного сливочного масла,
  • лимон.

Приготовление

  1. Хорошо промойте шпинат в холодной воде. Высушите его.
  2. В большой кастрюле или жаровне нагрейте оливковое масло и обжарьте чеснок на среднем огне около 1 минуты. Добавьте в кастрюлю весь шпинат, соль и перец, перемешайте с чесноком и маслом, накройте кастрюлю крышкой и готовьте 2 минуты.
  3. Откройте кастрюлю, включите сильный огонь и готовьте шпинат еще минуту, помешивая деревянной ложкой. Используя шумовку, переложите шпинат в сервировочную миску и сверху полейте сливочным маслом, выдавите лимон и посыпьте солью. Подавайте блюдо горячим.
Жареный шпинат
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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