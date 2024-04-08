Тушёная курица по-римски с болгарским перцем и ветчиной: очень вкусное итальянское блюдо

Как приготовить курицу по-римски для гостей

Пикантная и ароматная, эта курица по-римски станет вашим кулинарным хитом! Удивите гостей необычным блюдом с вполне привычным ингредиентом.

Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты

4 кусочка куриной грудки без кожи, с рёбрышками,

2 куриных бедра без кожи и костей,

1/2 чайной ложки соли плюс 1 чайная ложка,

1/2 чайной ложки чёрного перца плюс 1 чайная ложка,

1/4 стакана оливкового масла,

1 красный болгарский перец, нарезанный,

1 жёлтый болгарский перец, нарезанный ломтиками,

85 г ветчины прошутто, нарезанной,

2 зубчика чеснока, нарезанных,

1 банка нарезанных кубиками помидоров,

1/2 стакана белого вина,

1 столовая ложка свежих листьев тимьяна,

1 чайная ложка свежих листьев орегано,

1/2 стакана куриного бульона,

2 столовые ложки каперсов,

1/4 стакана нарезанной свежей петрушки.

Приготовление

Посолите и поперчите курицу, в тяжёлой большой сковороде нагрейте оливковое масло на среднем огне, обжарьте курицу до румяной корочки с обеих сторон. Снимите со сковороды и отложите в сторону. Добавьте перец и прошутто в ту же сковороду, готовьте, пока перец не подрумянится, а ветчина не станет хрустящей, около 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте 1 минуту. Добавьте помидоры, вино и зелень. Верните курицу, добавьте бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь и готовьте под крышкой примерно 20-30 минут. Если подавать сразу, добавьте каперсы и петрушку.