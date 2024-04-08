Тушёная курица по-римски с болгарским перцем и ветчиной: очень вкусное итальянское блюдо
Как приготовить курицу по-римски для гостей
Пикантная и ароматная, эта курица по-римски станет вашим кулинарным хитом! Удивите гостей необычным блюдом с вполне привычным ингредиентом.
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Ингредиенты
- 4 кусочка куриной грудки без кожи, с рёбрышками,
- 2 куриных бедра без кожи и костей,
- 1/2 чайной ложки соли плюс 1 чайная ложка,
- 1/2 чайной ложки чёрного перца плюс 1 чайная ложка,
- 1/4 стакана оливкового масла,
- 1 красный болгарский перец, нарезанный,
- 1 жёлтый болгарский перец, нарезанный ломтиками,
- 85 г ветчины прошутто, нарезанной,
- 2 зубчика чеснока, нарезанных,
- 1 банка нарезанных кубиками помидоров,
- 1/2 стакана белого вина,
- 1 столовая ложка свежих листьев тимьяна,
- 1 чайная ложка свежих листьев орегано,
- 1/2 стакана куриного бульона,
- 2 столовые ложки каперсов,
- 1/4 стакана нарезанной свежей петрушки.
Приготовление
- Посолите и поперчите курицу, в тяжёлой большой сковороде нагрейте оливковое масло на среднем огне, обжарьте курицу до румяной корочки с обеих сторон. Снимите со сковороды и отложите в сторону.
- Добавьте перец и прошутто в ту же сковороду, готовьте, пока перец не подрумянится, а ветчина не станет хрустящей, около 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте 1 минуту. Добавьте помидоры, вино и зелень.
- Верните курицу, добавьте бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь и готовьте под крышкой примерно 20-30 минут. Если подавать сразу, добавьте каперсы и петрушку.
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Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру