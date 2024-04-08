Тушёная курица по-римски с болгарским перцем и ветчиной: очень вкусное итальянское блюдо

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Как приготовить курицу по-римски для гостей

Еда

Пикантная и ароматная, эта курица по-римски станет вашим кулинарным хитом! Удивите гостей необычным блюдом с вполне привычным ингредиентом.

Как приготовить курицу по-римски для гостей
Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты

  • 4 кусочка куриной грудки без кожи, с рёбрышками,
  • 2 куриных бедра без кожи и костей,
  • 1/2 чайной ложки соли плюс 1 чайная ложка,
  • 1/2 чайной ложки чёрного перца плюс 1 чайная ложка,
  • 1/4 стакана оливкового масла,
  • 1 красный болгарский перец, нарезанный,
  • 1 жёлтый болгарский перец, нарезанный ломтиками,
  • 85 г ветчины прошутто, нарезанной,
  • 2 зубчика чеснока, нарезанных,
  • 1 банка нарезанных кубиками помидоров,
  • 1/2 стакана белого вина,
  • 1 столовая ложка свежих листьев тимьяна,
  • 1 чайная ложка свежих листьев орегано,
  • 1/2 стакана куриного бульона,
  • 2 столовые ложки каперсов,
  • 1/4 стакана нарезанной свежей петрушки.

Приготовление

  1. Посолите и поперчите курицу, в тяжёлой большой сковороде нагрейте оливковое масло на среднем огне, обжарьте курицу до румяной корочки с обеих сторон. Снимите со сковороды и отложите в сторону.
  2. Добавьте перец и прошутто в ту же сковороду, готовьте, пока перец не подрумянится, а ветчина не станет хрустящей, около 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте 1 минуту. Добавьте помидоры, вино и зелень.
  3. Верните курицу, добавьте бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь и готовьте под крышкой примерно 20-30 минут. Если подавать сразу, добавьте каперсы и петрушку. 
КУРИНОЕ МЯСО с ОВОЩАМИ на СКОВОРОДЕ или Курица по-римски
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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