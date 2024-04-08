Лосось, запечённый в фольге: вы удивитесь, насколько сочной будет рыба

Запекаем филе сёмги в фольге: секрет приготовления

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Если запечь рыбу в фольге, то она полностью впитает лимонный сок и аромат трав. Вы будете в восторге от этого простого рецепта.

Фото: commons.wikimedia.org by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

4 кусочка филе лосося,

2 чайные ложки оливкового масла плюс 2 столовые ложки,

соль и свежемолотый чёрный перец,

3 нарезанных помидора или 1 банка нарезанных помидоров,

2 нарезанных лука-шалота,

2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока,

1 чайная ложка сушёного орегано,

1 чайная ложка сушёного тимьяна.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Сбрызните рыбу 2 чайными ложками оливкового масла, приправьте солью и перцем. Смешайте в средней миске помидоры, лук-шалот, 2 столовые ложки масла, лимонный сок, орегано, тимьян, соль и перец. Положите филе лосося на лист фольги. Заверните концы фольги, сделав лодочку. Выложите томатную смесь на рыбу. Запечатайте лодочки. Запекайте около 25 минут.