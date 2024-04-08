Лосось, запечённый в фольге: вы удивитесь, насколько сочной будет рыба
Запекаем филе сёмги в фольге: секрет приготовления
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Если запечь рыбу в фольге, то она полностью впитает лимонный сок и аромат трав. Вы будете в восторге от этого простого рецепта.
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Ингредиенты
- 4 кусочка филе лосося,
- 2 чайные ложки оливкового масла плюс 2 столовые ложки,
- соль и свежемолотый чёрный перец,
- 3 нарезанных помидора или 1 банка нарезанных помидоров,
- 2 нарезанных лука-шалота,
- 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока,
- 1 чайная ложка сушёного орегано,
- 1 чайная ложка сушёного тимьяна.
Приготовление
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Сбрызните рыбу 2 чайными ложками оливкового масла, приправьте солью и перцем.
- Смешайте в средней миске помидоры, лук-шалот, 2 столовые ложки масла, лимонный сок, орегано, тимьян, соль и перец.
- Положите филе лосося на лист фольги. Заверните концы фольги, сделав лодочку.
- Выложите томатную смесь на рыбу. Запечатайте лодочки. Запекайте около 25 минут.
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Запеченный лосось в духовке в фольге
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру