Жареная цветная капуста с луком, приправленная лимонным соком: получается очень вкусно

Цветная капуста — полезный гарнир, который очень легко приготовить. Благодаря оливковому маслу и поджаренному луку она сама по себе вкусна, также она может стать прекрасным дополнением к картофелю или рису.

Фото: commons.wikimedia.org by Ravi CSL is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International