Питательный вегетарианский суп-пюре из чечевицы с овощами: вы приготовите его ещё не раз

Вегетарианский суп-пюре из чечевицы понравится всем

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Питательный суп с чечевицей и овощами — довольно вкусное вегетарианское блюдо. На одну порцию приходится 372 калории и 8 г жира.

Фото: flickr.com by Lablascovegmenu from London is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

2 столовые ложки оливкового масла,

1 чашка мелко нарезанного лука,

1/2 стакана мелко нарезанной моркови,

1/2 стакана мелко нарезанного сельдерея,

2 чайные ложки соли,

400 г чечевицы,

1 чашка очищенных и нарезанных помидоров,

2 литра куриного или овощного бульона,

1/2 чайной ложки кориандра,

1/2 чайной ложки поджаренного тмина.

Приготовление

В большой жаровне объемом 6 литров потушите лук, морковь, сельдерей, приправив солью. Добавьте чечевицу, помидоры, бульон, кориандр, тмин, перемешайте. Увеличьте огонь до сильного и доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и варите при слабом кипении примерно 35-40 минут. С помощью блендера измельчите.