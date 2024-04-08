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Питательный вегетарианский суп-пюре из чечевицы с овощами: вы приготовите его ещё не раз

Вегетарианский суп-пюре из чечевицы понравится всем

1:02
Еда

Питательный суп с чечевицей и овощами — довольно вкусное вегетарианское блюдо. На одну порцию приходится 372 калории и 8 г жира.

Вегетарианский суп-пюре из чечевицы понравится всем
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu from London is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • 1 чашка мелко нарезанного лука,
  • 1/2 стакана мелко нарезанной моркови,
  • 1/2 стакана мелко нарезанного сельдерея,
  • 2 чайные ложки соли,
  • 400 г чечевицы,
  • 1 чашка очищенных и нарезанных помидоров,
  • 2 литра куриного или овощного бульона,
  • 1/2 чайной ложки кориандра,
  • 1/2 чайной ложки поджаренного тмина.

Приготовление

  1. В большой жаровне объемом 6 литров потушите лук, морковь, сельдерей, приправив солью.
  2. Добавьте чечевицу, помидоры, бульон, кориандр, тмин, перемешайте.
  3. Увеличьте огонь до сильного и доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и варите при слабом кипении примерно 35-40 минут. С помощью блендера измельчите.
Очень простой и невероятно Вкусный суп с чечевицей, готовлю постоянно
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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