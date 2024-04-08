Питательный вегетарианский суп-пюре из чечевицы с овощами: вы приготовите его ещё не раз
Вегетарианский суп-пюре из чечевицы понравится всем
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Питательный суп с чечевицей и овощами — довольно вкусное вегетарианское блюдо. На одну порцию приходится 372 калории и 8 г жира.
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu from London is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 2 столовые ложки оливкового масла,
- 1 чашка мелко нарезанного лука,
- 1/2 стакана мелко нарезанной моркови,
- 1/2 стакана мелко нарезанного сельдерея,
- 2 чайные ложки соли,
- 400 г чечевицы,
- 1 чашка очищенных и нарезанных помидоров,
- 2 литра куриного или овощного бульона,
- 1/2 чайной ложки кориандра,
- 1/2 чайной ложки поджаренного тмина.
Приготовление
- В большой жаровне объемом 6 литров потушите лук, морковь, сельдерей, приправив солью.
- Добавьте чечевицу, помидоры, бульон, кориандр, тмин, перемешайте.
- Увеличьте огонь до сильного и доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и варите при слабом кипении примерно 35-40 минут. С помощью блендера измельчите.
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Очень простой и невероятно Вкусный суп с чечевицей, готовлю постоянно
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру