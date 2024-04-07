Вкусный и питательный смузи из замороженных фруктов и ягод: порадуйте себя прохладительным коктейлем

Для этого питательного смузи используйте фрукты т ягоды из морозильной камеры, так вы получите освежающий напиток. Если вы хотите постный вариант, то замените молоко и йогурт стаканом рисового молока. Или используйте соевое молоко.
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Ингредиенты
1 замороженный банан, очищенный и нарезанный ломтиками,
2 чашки замороженной клубники, малины или вишни,
1 стакан молока,
1/2 стакана простого или ванильного йогурта,
1/2 стакана свежевыжатого апельсинового сока,
2-3 столовые ложки мёда.
Приготовление
Поместите все ингредиенты в блендер и измельчите до однородной массы. Разлейте по стаканам и подавайте.