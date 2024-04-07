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Вкусный и питательный смузи из замороженных фруктов и ягод: порадуйте себя прохладительным коктейлем

Готовим дома фруктово-ягодный смузи

0:42
Еда

Для этого питательного смузи используйте фрукты т ягоды из морозильной камеры, так вы получите освежающий напиток. Если вы хотите постный вариант, то замените молоко и йогурт стаканом рисового молока. Или используйте соевое молоко.

Готовим дома фруктово-ягодный смузи
Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 1 замороженный банан, очищенный и нарезанный ломтиками,
  • 2 чашки замороженной клубники, малины или вишни,
  • 1 стакан молока,
  • 1/2 стакана простого или ванильного йогурта,
  • 1/2 стакана свежевыжатого апельсинового сока,
  • 2-3 столовые ложки мёда.

Приготовление

Поместите все ингредиенты в блендер и измельчите до однородной массы. Разлейте по стаканам и подавайте.

 

Смузи из замороженных ягод
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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