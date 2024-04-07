Вкусный и питательный смузи из замороженных фруктов и ягод: порадуйте себя прохладительным коктейлем

Готовим дома фруктово-ягодный смузи

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Для этого питательного смузи используйте фрукты т ягоды из морозильной камеры, так вы получите освежающий напиток. Если вы хотите постный вариант, то замените молоко и йогурт стаканом рисового молока. Или используйте соевое молоко.

Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

1 замороженный банан, очищенный и нарезанный ломтиками,

2 чашки замороженной клубники, малины или вишни,

1 стакан молока,

1/2 стакана простого или ванильного йогурта,

1/2 стакана свежевыжатого апельсинового сока,

2-3 столовые ложки мёда.

Приготовление

Поместите все ингредиенты в блендер и измельчите до однородной массы. Разлейте по стаканам и подавайте.