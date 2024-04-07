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Спагетти с грибами и овощами: вкусное и довольно сытное вегетарианское блюдо

Как приготовить спагетти с грибами и овощами

1:41
Еда

Вегетарианское блюдо — отличный вариант для тех, кто постится. Это способ пополнить свой рацион такими ингредиентами, как грибы, богатые витаминами группы В и калием, красный перец, источник витамина С. Также вы можете добавить несколько кубиков обжаренного тофу, чтобы получить больше белка.

Как приготовить спагетти с грибами и овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Bodhi Peace is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • 3 зубчика измельчённого чеснока,
  • 1 красный болгарский перец, очищенный и нарезанный,
  • 250 г спаржи, нарезанной на кусочки,
  • 1 чашка нарезанных шампиньонов,
  • 1 стакан помидоров черри, 
  • 1 чашка куриного бульона,
  • 1/2 стакана молока,
  • 1 столовая ложка муки, растворённая в 3 столовых ложках воды,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца,
  • 1 большая морковь, очищенная и нарезанная соломкой.
  • пачка лингвини,
  • 1/2 стакана тёртого пармезана,
  • 2 столовые ложки измельчённых листьев петрушки,
  • 1/4 стакана измельчённых листьев базилика.

Приготовление

  1. Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне. Обжарьте чеснок, добавьте перец и готовьте около 3 минут. Добавьте грибы, спаржу и помидоры и готовьте до мягкости еще 5 минут. Добавьте муку и готовьте еще 1 минуту. Добавьте куриный бульон, молоко, соль и перец и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите, пока жидкость слегка не загустеет, около 5 минут. Добавьте морковь.
  2. Приготовьте спагетти, перемешайте с овощами и соусом.
  3. Подавайте, украсив пармезаном, петрушкой и базиликом.
ПАСТА С ГРИБАМИ без сливок!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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