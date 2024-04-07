Спагетти с грибами и овощами: вкусное и довольно сытное вегетарианское блюдо

Вегетарианское блюдо — отличный вариант для тех, кто постится. Это способ пополнить свой рацион такими ингредиентами, как грибы, богатые витаминами группы В и калием, красный перец, источник витамина С. Также вы можете добавить несколько кубиков обжаренного тофу, чтобы получить больше белка.
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Ингредиенты
1 столовая ложка оливкового масла,
3 зубчика измельчённого чеснока,
1 красный болгарский перец, очищенный и нарезанный,
250 г спаржи, нарезанной на кусочки,
1 чашка нарезанных шампиньонов,
1 стакан помидоров черри,
1 чашка куриного бульона,
1/2 стакана молока,
1 столовая ложка муки, растворённая в 3 столовых ложках воды,
1/2 чайной ложки соли,
1/2 чайной ложки молотого чёрного перца,
1 большая морковь, очищенная и нарезанная соломкой.
пачка лингвини,
1/2 стакана тёртого пармезана,
2 столовые ложки измельчённых листьев петрушки,
1/4 стакана измельчённых листьев базилика.
Приготовление
Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне. Обжарьте чеснок, добавьте перец и готовьте около 3 минут. Добавьте грибы, спаржу и помидоры и готовьте до мягкости еще 5 минут. Добавьте муку и готовьте еще 1 минуту. Добавьте куриный бульон, молоко, соль и перец и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите, пока жидкость слегка не загустеет, около 5 минут. Добавьте морковь.
Приготовьте спагетти, перемешайте с овощами и соусом.
Подавайте, украсив пармезаном, петрушкой и базиликом.