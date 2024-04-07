Суп с плавленым сыром и консервированным тунцом: необычное, но очень вкусное сочетание

Сырный суп с консервированным тунцом: деликатесный обед, который легко приготовить

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырный суп с консервированным тунцом — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить из доступных ингредиентов по рекомендации сайта "Едим Дома".

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic l

Для приготовления сырного супа с консервированным тунцом вам понадобятся:

— 3 штуки картофеля

— 1 штука моркови

— 1 штука репчатого лука

— 1 банка консервированного тунца натурального

— 250 грамм плавленого сыра

— 2 литра воды

— соль, перец, укроп и петрушка по вкусу

Приготовление:

В большой кастрюле налейте воду и доведите её до кипения. Очистите и нарежьте лук, морковь и картофель — лук мелко нарежьте, морковь порубите кубиками, а картофель нарежьте небольшими кубиками. Поместите лук, морковь и картофель в кипящую воду. Посолите и поперчите по вкусу. Через 7 минут после повторного закипания в суп добавьте консервированный тунец. Через 5 минут добавьте в суп размятый плавленый сыр и тщательно перемешайте, чтобы он полностью растворился. Добавьте в суп мелко нарезанную зелень (укроп и петрушку). Посолите и поперчите суп по своему вкусу. Подавайте сырный суп горячим, посыпав свежей зеленью.

Наслаждайтесь вкусом этого сытного и ароматного супа с консервированным тунцом! Приятного аппетита!