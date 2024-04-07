Суп с плавленым сыром и консервированным тунцом: необычное, но очень вкусное сочетание
Сырный суп с консервированным тунцом: деликатесный обед, который легко приготовить
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Сырный суп с консервированным тунцом — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить из доступных ингредиентов по рекомендации сайта "Едим Дома".
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic l
Для приготовления сырного супа с консервированным тунцом вам понадобятся:
— 3 штуки картофеля
— 1 штука моркови
— 1 штука репчатого лука
— 1 банка консервированного тунца натурального
— 250 грамм плавленого сыра
— 2 литра воды
— соль, перец, укроп и петрушка по вкусу
Приготовление:
- В большой кастрюле налейте воду и доведите её до кипения.
- Очистите и нарежьте лук, морковь и картофель — лук мелко нарежьте, морковь порубите кубиками, а картофель нарежьте небольшими кубиками.
- Поместите лук, морковь и картофель в кипящую воду. Посолите и поперчите по вкусу.
- Через 7 минут после повторного закипания в суп добавьте консервированный тунец.
- Через 5 минут добавьте в суп размятый плавленый сыр и тщательно перемешайте, чтобы он полностью растворился.
- Добавьте в суп мелко нарезанную зелень (укроп и петрушку).
- Посолите и поперчите суп по своему вкусу.
- Подавайте сырный суп горячим, посыпав свежей зеленью.
Наслаждайтесь вкусом этого сытного и ароматного супа с консервированным тунцом! Приятного аппетита!
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Этот суп из рыбных консервов с плавленым сыром вам очень понравится быстро, вкусно, дешево.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру