Аппетитное и сытное жаркое с говядиной, овощами и грибами: как приготовить вкусное блюдо для семейного ужина

Жаркое с говядиной, овощами и грибами: отлично подойдет на ужин

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Жаркое с говядиной — типичное домашнее блюдо, которое любят все, но при этом в каждой семье его готовят по своему рецепту. Кто-то кладет больше мяса, кто-то добавляет совсем необычные ингредиенты. Однако, несмотря на разнообразие манипуляций, итог один — мы получаем вкусное и сытное блюдо.

Фото: openverse.org by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты

750 г говядины, порезанной на тонкие ломтики,

соль и свежемолотый перец,

1/4 стакана соевого соуса,

1 перец чили,

2 чайные ложки сахара,

2 столовые ложки свежевыжатого сока лайма (1-2 лайма),

2 столовые ложки оливкового масла,

2 зубчика чеснока, натёртых,

1 пучок зелёного лука,

170 г свежих грибов, нарезанных ломтиками,

200 г горошка или зелёной фасоли,

1 банка молодой кукурузы,

1 красный болгарский перец, тонко нарезанный (по желанию).

Приготовление

Приправьте стейк солью и перцем. В средней миске смешайте соевый соус, перец чили, сахар и сок лайма, пока сахар не растворится. Добавьте говядину, перемешайте и отставьте в сторону. В большой сковороде на среднем огне нагрейте масло, добавьте говядину и готовьте, помешивая, пока она не подрумянится. Снимите говядину со сковороды и отложите в сторону. Добавьте чеснок и зеленый лук и готовьте еще 1 минуту. Добавьте грибы и готовьте еще 2-3 минуты. Добавьте горошек, кукурузу и болгарский перец и продолжайте готовить. Верните говядину в сковороду и перемешайте.