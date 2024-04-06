Аппетитное и сытное жаркое с говядиной, овощами и грибами: как приготовить вкусное блюдо для семейного ужина

Жаркое с говядиной — типичное домашнее блюдо, которое любят все, но при этом в каждой семье его готовят по своему рецепту. Кто-то кладет больше мяса, кто-то добавляет совсем необычные ингредиенты. Однако, несмотря на разнообразие манипуляций, итог один — мы получаем вкусное и сытное блюдо.
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1 красный болгарский перец, тонко нарезанный (по желанию).
Приготовление
Приправьте стейк солью и перцем. В средней миске смешайте соевый соус, перец чили, сахар и сок лайма, пока сахар не растворится. Добавьте говядину, перемешайте и отставьте в сторону.
В большой сковороде на среднем огне нагрейте масло, добавьте говядину и готовьте, помешивая, пока она не подрумянится.
Снимите говядину со сковороды и отложите в сторону. Добавьте чеснок и зеленый лук и готовьте еще 1 минуту. Добавьте грибы и готовьте еще 2-3 минуты. Добавьте горошек, кукурузу и болгарский перец и продолжайте готовить. Верните говядину в сковороду и перемешайте.
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ЖАРКОЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ С ОВОЩАМИ для семейного ужина и на праздничный стол