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Аппетитное и сытное жаркое с говядиной, овощами и грибами: как приготовить вкусное блюдо для семейного ужина

Жаркое с говядиной, овощами и грибами: отлично подойдет на ужин

1:38
Еда

Жаркое с говядиной — типичное домашнее блюдо, которое любят все, но при этом в каждой семье его готовят по своему рецепту. Кто-то кладет больше мяса, кто-то добавляет совсем необычные ингредиенты. Однако, несмотря на разнообразие манипуляций, итог один — мы получаем вкусное и сытное блюдо. 

Жаркое с говядиной, овощами и грибами: отлично подойдет на ужин
Фото: openverse.org by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты

  • 750 г говядины, порезанной на тонкие ломтики,
  • соль и свежемолотый перец,
  • 1/4 стакана соевого соуса,
  • 1 перец чили,
  • 2 чайные ложки сахара,
  • 2 столовые ложки свежевыжатого сока лайма (1-2 лайма),
  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • 2 зубчика чеснока, натёртых,
  • 1 пучок зелёного лука,
  • 170 г свежих грибов, нарезанных ломтиками,
  • 200 г горошка или зелёной фасоли,
  • 1 банка молодой кукурузы,
  • 1 красный болгарский перец, тонко нарезанный (по желанию).

Приготовление

  1. Приправьте стейк солью и перцем. В средней миске смешайте соевый соус, перец чили, сахар и сок лайма, пока сахар не растворится. Добавьте говядину, перемешайте и отставьте в сторону.
  2. В большой сковороде на среднем огне нагрейте масло, добавьте говядину и готовьте, помешивая, пока она не подрумянится.
  3. Снимите говядину со сковороды и отложите в сторону. Добавьте чеснок и зеленый лук и готовьте еще 1 минуту. Добавьте грибы и готовьте еще 2-3 минуты. Добавьте горошек, кукурузу и болгарский перец и продолжайте готовить. Верните говядину в сковороду и перемешайте.
ЖАРКОЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ С ОВОЩАМИ для семейного ужина и на праздничный стол
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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