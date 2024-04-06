Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые объяснили важность плача для здоровья организма
Безвизовый режим для граждан Таджикистана в Турции отменяется
Три эффективные процедуры для глаз, которые нужно сделать весной
Продюсер Максим Фадеев высказался о проблеме домашнего насилия
Посадите в саду растение под названием алонсоа
Брэд Питт назвал Анджелину Джоли "лицемеркой"
В ГИБДД раскрыли, какие модели автомобилей сотрудники ДПС почти не останавливают
Известны главные причины потери багажа в аэропортах — во время обработки
Ученые объяснили странное поведение кошек
Знаменитый гаспачо из помидоров и огурцов с бальзамическим уксусом и тмином: если вам захотелось разнообразия

Как приготовить гаспачо из помидоров и огурцов

1:46
Еда

Знаменитый суп гаспачо из помидоров и огурцов с бальзамическим уксусом и тмином — идеальный вариант, когда захотелось разнообразия.

Как приготовить гаспачо из помидоров и огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Elke Wetzig is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 750 г созревших помидоров, очищенных от кожицы и нарезанных,
  • томатный сок,
  • 1 чашка огурцов, нарезанных,
  • 1/2 стакана нарезанного красного болгарского перца,
  • 1/2 стакана нарезанного красного лука,
  • 1 небольшой халапеньо, очищенный от семян и измельчённый,
  • 1 средний зубчик чеснока, измельчённый,
  • 1/4 стакана оливкового масла,
  • 1 лайм, выжатый,
  • 2 чайные ложки бальзамического уксуса,
  • 2 чайные ложки вустерского соуса,
  • 1/2 чайной ложки поджаренного молотого тмина,
  • 1 чайная ложка соли,
  • 1/4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца,
  • 2 столовые ложки листьев свежего базилика.

Приготовление

  1. Наполните 6-литровую кастрюлю наполовину водой, поставьте на сильный огонь и доведите до кипения.
  2. Сделайте ножом крестик на нижней части помидоров. Опустите помидоры в кипящую воду на 15 секунд, выньте. Очистите помидоры от кожуры.
  3. Поместите помидоры и томатный сок в большую миску. Добавьте огурец, болгарский перец, красный лук, халапеньо, зубчик чеснока, оливковое масло, сок лайма, бальзамический уксус, вустерский соус, тмин, соль и перец и перемешайте.
  4. Переложите 1,5 стакана смеси в блендер и пюрируйте в течение 15-20 секунд на высокой скорости.
  5. Верните пюреобразную смесь в миску и перемешайте. Накройте крышкой и охладите в течение 2 часов. Подавайте с листьями базилика.
ГАСПАЧО - идеальное блюдо в жару. Вкуснейший холодный суп из Андалусии
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого

Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.

Критик Бабичев назвал Димаша Кудайбергена музой для Игоря Крутого
Дети Кейт Миддлтон помогают ей справиться с тяжелой болезнью
Появились подробности состояния онкобольной Кейт Миддлтон
Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова
Perseverance нашёл именно тот камень, который искали учёные, чтобы убедиться: на Марсе была жизнь
Киев тщательно скрывает итоги ракетного удара ВКС России по городам Украины Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Не уступают по верности собакам: 5 самых преданных пород кошек
Звезда "Дома-2" Майя Донцова показала кадры после липосакции
Самые верные: ТОП-4 пород собак, которые преданные всю жизнь только одному хозяину
Самые верные: ТОП-4 пород собак, которые преданные всю жизнь только одному хозяину
Последние материалы
Дерматолог Галлямова: использование солярия ускоряет процесс старения кожи и может привести к развитию рака
Читмилы или запланированные кратковременные нарушения диеты помогают психологически "взбодрить" худеющих
Садальский поиронизировал над пением Любови Успенской: "В Америке это бы не прошло"
Свиная вырезка в цитрусовом маринаде из трав: секрет приготовления
Почему мытье двигателя автомобиля — бесполезная и потенциально опасная процедура
Ученые: что будет, если средняя температура на Земле увеличится на 4 градуса
Пять стратегий для ухода за кожей до и после физических нагрузок
Кинологи ответили, почему собаки могут есть чужие фекалии
Никола Кохлан потребовала для семьи версию сериала "Бриджертоны" с меньшим числом откровенных сцен
Беременная звезда "Дома-2" Устиненко заявила, что не могла не прийти на похороны Кпадону
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников