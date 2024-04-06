Знаменитый гаспачо из помидоров и огурцов с бальзамическим уксусом и тмином: если вам захотелось разнообразия
Как приготовить гаспачо из помидоров и огурцов
1:46
Знаменитый суп гаспачо из помидоров и огурцов с бальзамическим уксусом и тмином — идеальный вариант, когда захотелось разнообразия.
Фото: commons.wikimedia.org by Elke Wetzig is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 750 г созревших помидоров, очищенных от кожицы и нарезанных,
- томатный сок,
- 1 чашка огурцов, нарезанных,
- 1/2 стакана нарезанного красного болгарского перца,
- 1/2 стакана нарезанного красного лука,
- 1 небольшой халапеньо, очищенный от семян и измельчённый,
- 1 средний зубчик чеснока, измельчённый,
- 1/4 стакана оливкового масла,
- 1 лайм, выжатый,
- 2 чайные ложки бальзамического уксуса,
- 2 чайные ложки вустерского соуса,
- 1/2 чайной ложки поджаренного молотого тмина,
- 1 чайная ложка соли,
- 1/4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца,
- 2 столовые ложки листьев свежего базилика.
Приготовление
- Наполните 6-литровую кастрюлю наполовину водой, поставьте на сильный огонь и доведите до кипения.
- Сделайте ножом крестик на нижней части помидоров. Опустите помидоры в кипящую воду на 15 секунд, выньте. Очистите помидоры от кожуры.
- Поместите помидоры и томатный сок в большую миску. Добавьте огурец, болгарский перец, красный лук, халапеньо, зубчик чеснока, оливковое масло, сок лайма, бальзамический уксус, вустерский соус, тмин, соль и перец и перемешайте.
- Переложите 1,5 стакана смеси в блендер и пюрируйте в течение 15-20 секунд на высокой скорости.
- Верните пюреобразную смесь в миску и перемешайте. Накройте крышкой и охладите в течение 2 часов. Подавайте с листьями базилика.
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