Знаменитый гаспачо из помидоров и огурцов с бальзамическим уксусом и тмином: если вам захотелось разнообразия

Как приготовить гаспачо из помидоров и огурцов

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Знаменитый суп гаспачо из помидоров и огурцов с бальзамическим уксусом и тмином — идеальный вариант, когда захотелось разнообразия.

Фото: commons.wikimedia.org by Elke Wetzig is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

750 г созревших помидоров, очищенных от кожицы и нарезанных,

томатный сок,

1 чашка огурцов, нарезанных,

1/2 стакана нарезанного красного болгарского перца,

1/2 стакана нарезанного красного лука,

1 небольшой халапеньо, очищенный от семян и измельчённый,

1 средний зубчик чеснока, измельчённый,

1/4 стакана оливкового масла,

1 лайм, выжатый,

2 чайные ложки бальзамического уксуса,

2 чайные ложки вустерского соуса,

1/2 чайной ложки поджаренного молотого тмина,

1 чайная ложка соли,

1/4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца,

2 столовые ложки листьев свежего базилика.

Приготовление

Наполните 6-литровую кастрюлю наполовину водой, поставьте на сильный огонь и доведите до кипения. Сделайте ножом крестик на нижней части помидоров. Опустите помидоры в кипящую воду на 15 секунд, выньте. Очистите помидоры от кожуры. Поместите помидоры и томатный сок в большую миску. Добавьте огурец, болгарский перец, красный лук, халапеньо, зубчик чеснока, оливковое масло, сок лайма, бальзамический уксус, вустерский соус, тмин, соль и перец и перемешайте. Переложите 1,5 стакана смеси в блендер и пюрируйте в течение 15-20 секунд на высокой скорости. Верните пюреобразную смесь в миску и перемешайте. Накройте крышкой и охладите в течение 2 часов. Подавайте с листьями базилика.