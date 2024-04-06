Сочная свиная вырезка в цитрусово-горчичном маринаде с добавлением трав: ну очень вкусное мясо

Свиная вырезка в цитрусовом маринаде из трав: секрет приготовления

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Потратьте пару минут на приготовление цитрусового маринада с травами, чтобы получить в итоге вкусную свиную вырезку.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

1 лимон, натёртая цедра,

3/4 стакана свежевыжатого лимонного сока (от 4 до 6 лимонов),

оливковое масло,

2 столовые ложки измельчённого чеснока (6 зубчиков),

1,5 столовые ложки измельчённых свежих листьев розмарина,

1 столовая ложка нарезанных свежих листьев тимьяна,

2 чайные ложки дижонской горчицы,

соль,

свиная вырезка,

свежемолотый чёрный перец.

Приготовление

Смешайте цедру лимона, лимонный сок, 1/2 стакана оливкового масла, чеснок, розмарин, тимьян, горчицу и 2 чайные ложки соли в пластиковом пакете. Добавьте свинину и потрясите, чтобы она пропиталась маринадом. Маринуйте свинину в холодильнике минимум 3 часа, а лучше ночь. Разогрейте духовку до 200 градусов. Достаньте вырезку, посыпьте солью и перцем, поджарьте слегка на сковороде. Поместите свинину в форму, запекайте в духовке в течение 10-15 минут. Переложите вырезку на блюдо и плотно накройте алюминиевой фольгой. Нарежьте мясо на ломтики.