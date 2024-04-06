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Сочная свиная вырезка в цитрусово-горчичном маринаде с добавлением трав: ну очень вкусное мясо

Свиная вырезка в цитрусовом маринаде из трав: секрет приготовления

1:17
Еда

Потратьте пару минут на приготовление цитрусового маринада с травами, чтобы получить в итоге вкусную свиную вырезку.

Свиная вырезка в цитрусовом маринаде из трав: секрет приготовления
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

  • 1 лимон, натёртая цедра,
  • 3/4 стакана свежевыжатого лимонного сока (от 4 до 6 лимонов),
  • оливковое масло,
  • 2 столовые ложки измельчённого чеснока (6 зубчиков),
  • 1,5 столовые ложки измельчённых свежих листьев розмарина,
  • 1 столовая ложка нарезанных свежих листьев тимьяна,
  • 2 чайные ложки дижонской горчицы,
  • соль,
  • свиная вырезка,
  • свежемолотый чёрный перец.

Приготовление

  1. Смешайте цедру лимона, лимонный сок, 1/2 стакана оливкового масла, чеснок, розмарин, тимьян, горчицу и 2 чайные ложки соли в пластиковом пакете. Добавьте свинину и потрясите, чтобы она пропиталась маринадом. Маринуйте свинину в холодильнике минимум 3 часа, а лучше ночь.
  2. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  3. Достаньте вырезку, посыпьте солью и перцем, поджарьте слегка на сковороде. Поместите свинину в форму, запекайте в духовке в течение 10-15 минут. Переложите вырезку на блюдо и плотно накройте алюминиевой фольгой. Нарежьте мясо на ломтики. 
Сочная Свиная Вырезка с Чесноком в Духовке
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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