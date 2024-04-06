Сочная свиная вырезка в цитрусово-горчичном маринаде с добавлением трав: ну очень вкусное мясо

Смешайте цедру лимона, лимонный сок, 1/2 стакана оливкового масла, чеснок, розмарин, тимьян, горчицу и 2 чайные ложки соли в пластиковом пакете. Добавьте свинину и потрясите, чтобы она пропиталась маринадом. Маринуйте свинину в холодильнике минимум 3 часа, а лучше ночь.
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Достаньте вырезку, посыпьте солью и перцем, поджарьте слегка на сковороде. Поместите свинину в форму, запекайте в духовке в течение 10-15 минут. Переложите вырезку на блюдо и плотно накройте алюминиевой фольгой. Нарежьте мясо на ломтики.