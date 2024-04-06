Нежные фрикадельки из индейки и спагетти из кабачков с вкусным томатным соусом и тёртым пармезаном: полезная еда

Фрикадельки из индейки в аэрогриле: пошаговый рецепт

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

С помощью фритюрницы или аэрогриля вы можете приготовить нежные фрикадельки из индейки. Сочетайте их со спагетти из кабачков, вашим любимым томатным соусом и тёртым пармезаном. Вкусная и полезная еда!

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

лапша из кабачков,

соль,

1/3 стакана панировочных сухарей,

1/4 стакана цельного молока,

225 г фарша индейки,

1/4 стакана рикотты,

2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки,

1 столовая ложка мелко натёртого пармезана,

1/2 чайной ложки сушёного орегано,

свежемолотый чёрный перец,

1,5 стакана томатного соуса.

Приготовление

Перемешайте спагетти из кабачков с солью в большой миске. Смешайте панировочные сухари и молоко в средней миске и дайте постоять около 5 минут. Добавьте в смесь панировочных сухарей индейку, рикотту, петрушку, пармезан, орегано, 1/2 чайной ложки соли и щепотку перца, затем тщательно перемешайте руками. Сформируйте 12 фрикаделек. Разогрейте фритюрницу или аэрогриль до 200 градусов, добавьте фрикадельки, готовьте около 10 минут. Нагрейте томатный соус в кастрюле, добавьте фрикадельки в соус, убавьте огонь до минимума и тушите. Приготовьте во фритюрнице спагетти из кабачков (5–6 минут). Разложите спагетти по тарелкам, выложите на каждую по 6 фрикаделек и полейте сверху тёплым томатным соусом. Подавайте, посыпав пармезаном.