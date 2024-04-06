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Нежные фрикадельки из индейки и спагетти из кабачков с вкусным томатным соусом и тёртым пармезаном: полезная еда

Фрикадельки из индейки в аэрогриле: пошаговый рецепт

1:35
Еда

С помощью фритюрницы или аэрогриля вы можете приготовить нежные фрикадельки из индейки. Сочетайте их со спагетти из кабачков, вашим любимым томатным соусом и тёртым пармезаном. Вкусная и полезная еда!

Фрикадельки из индейки в аэрогриле: пошаговый рецепт
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • лапша из кабачков,
  • соль,
  • 1/3 стакана панировочных сухарей,
  • 1/4 стакана цельного молока,
  • 225 г фарша индейки,
  • 1/4 стакана рикотты,
  • 2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки,
  • 1 столовая ложка мелко натёртого пармезана,
  • 1/2 чайной ложки сушёного орегано,
  • свежемолотый чёрный перец,
  • 1,5 стакана томатного соуса.

Приготовление

  1. Перемешайте спагетти из кабачков с солью в большой миске.
  2. Смешайте панировочные сухари и молоко в средней миске и дайте постоять около 5 минут. Добавьте в смесь панировочных сухарей индейку, рикотту, петрушку, пармезан, орегано, 1/2 чайной ложки соли и щепотку перца, затем тщательно перемешайте руками. Сформируйте 12 фрикаделек.
  3. Разогрейте фритюрницу или аэрогриль до 200 градусов, добавьте фрикадельки, готовьте около 10 минут.
  4. Нагрейте томатный соус в кастрюле, добавьте фрикадельки в соус, убавьте огонь до минимума и тушите.
  5. Приготовьте во фритюрнице спагетти из кабачков (5–6 минут). Разложите спагетти по тарелкам, выложите на каждую по 6 фрикаделек и полейте сверху тёплым томатным соусом. Подавайте, посыпав пармезаном.
ФРИКАДЕЛЬКИ В ТОМАТНОМ СОУСЕ С СЫРОМ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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