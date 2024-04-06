Нежные фрикадельки из индейки и спагетти из кабачков с вкусным томатным соусом и тёртым пармезаном: полезная еда

С помощью фритюрницы или аэрогриля вы можете приготовить нежные фрикадельки из индейки. Сочетайте их со спагетти из кабачков, вашим любимым томатным соусом и тёртым пармезаном. Вкусная и полезная еда!
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Ингредиенты
лапша из кабачков,
соль,
1/3 стакана панировочных сухарей,
1/4 стакана цельного молока,
225 г фарша индейки,
1/4 стакана рикотты,
2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки,
1 столовая ложка мелко натёртого пармезана,
1/2 чайной ложки сушёного орегано,
свежемолотый чёрный перец,
1,5 стакана томатного соуса.
Приготовление
Перемешайте спагетти из кабачков с солью в большой миске.
Смешайте панировочные сухари и молоко в средней миске и дайте постоять около 5 минут. Добавьте в смесь панировочных сухарей индейку, рикотту, петрушку, пармезан, орегано, 1/2 чайной ложки соли и щепотку перца, затем тщательно перемешайте руками. Сформируйте 12 фрикаделек.
Разогрейте фритюрницу или аэрогриль до 200 градусов, добавьте фрикадельки, готовьте около 10 минут.
Нагрейте томатный соус в кастрюле, добавьте фрикадельки в соус, убавьте огонь до минимума и тушите.
Приготовьте во фритюрнице спагетти из кабачков (5–6 минут). Разложите спагетти по тарелкам, выложите на каждую по 6 фрикаделек и полейте сверху тёплым томатным соусом. Подавайте, посыпав пармезаном.