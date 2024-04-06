Полезный суп из брокколи с пикантным чеддером и сгущёнкой: такое блюдо вы ещё не пробовали

Готовим полезный сырный суп с брокколи

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто сказал, что для того, чтобы питаться здоровой пищей, нужно отказаться от сыра? Этот сливочный суп с чеддером доказывает, что полезный суп может быть не менее вкусным.

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Ингредиенты

брокколи (1 кочан),

1 небольшая луковица, мелко нарезанная,

1 картофелина, нарезанная кубиками,

1/4 стакана муки,

3 чашки куриного или овощного бульона,

соль и свежемолотый чёрный перец,

1/4 чайной ложки мускатного ореха,

1 чашка тёртого чеддера,

1 чайная ложка вустерского соуса,

банка сгущёнки,

2 лука-шалота, тонко нарезанного.

Приготовление

Отделите стебли и соцветия брокколи. В кастрюле с антипригарным покрытием обжарьте стебли брокколи, лук и картофель, готовьте 7–10 минут. Добавьте муку и готовьте, помешивая, около 2 минут. Влейте бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь, чтобы поддерживать кипение, и продолжайте варить, время от времени помешивая, 12–15 минут. Смешайте в небольшой кастрюле оставшиеся соцветия и 1/2 стакана воды. Доведите до кипения, накройте крышкой и продолжайте готовить на пару около 5 минут. Добавьте в суп все содержимое кастрюли с соцветиями вместе с мускатным орехом. Перемешайте и снимите с огня. Добавьте чеддер, соус и сгущёнку. Приправить солью и перцем. Украсьте зелёным луком.