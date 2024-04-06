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Сливочный и сладкий пудинг из семян чиа без выпечки: побалуйте себя полезным десертом

Пудинг из семян чиа: готовим десерт без выпечки

1:02
Еда

Сливочный и сладкий пудинг из семян чиа приготовить совсем несложно. Кроме того, его можно употреблять на десерт или даже на завтрак. Идеальный перекус.

Пудинг из семян чиа: готовим десерт без выпечки
Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 чашка миндального молока со вкусом ванили,
  • 1 чашка греческого йогурта,
  • 2 столовые ложки кленового сиропа (плюс 4 чайные ложки для подачи),
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта,
  • соль,
  • 1/4 стакана семян чиа,
  • клубника,
  • 1/4 стакана нарезанного миндаля, поджаренного.

Приготовление

  1. В средней миске аккуратно взбейте миндальное молоко, йогурт, 2 столовые ложки кленового сиропа, ваниль и 1/8 чайной ложки соли.
  2. Добавьте семена чиа, перемешайте, накройте крышкой и поставьте в холодильник на ночь.
  3. На следующий день в средней миске перемешайте ягоды с оставшимися 4 чайными ложками кленового сиропа. Добавьте миндаль. Разложите пудинг по стаканам, сверху выложите ягодную смесь и подавайте.
Семена чиа с молоком - два рецепта пудинга на кокосовом и коровьем молоке
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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