Сливочный и сладкий пудинг из семян чиа без выпечки: побалуйте себя полезным десертом

Пудинг из семян чиа: готовим десерт без выпечки

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Сливочный и сладкий пудинг из семян чиа приготовить совсем несложно. Кроме того, его можно употреблять на десерт или даже на завтрак. Идеальный перекус.

Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1 чашка миндального молока со вкусом ванили,

1 чашка греческого йогурта,

2 столовые ложки кленового сиропа (плюс 4 чайные ложки для подачи),

1 чайная ложка ванильного экстракта,

соль,

1/4 стакана семян чиа,

клубника,

1/4 стакана нарезанного миндаля, поджаренного.

Приготовление

В средней миске аккуратно взбейте миндальное молоко, йогурт, 2 столовые ложки кленового сиропа, ваниль и 1/8 чайной ложки соли. Добавьте семена чиа, перемешайте, накройте крышкой и поставьте в холодильник на ночь. На следующий день в средней миске перемешайте ягоды с оставшимися 4 чайными ложками кленового сиропа. Добавьте миндаль. Разложите пудинг по стаканам, сверху выложите ягодную смесь и подавайте.