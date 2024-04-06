Сливочный и сладкий пудинг из семян чиа без выпечки: побалуйте себя полезным десертом
Пудинг из семян чиа: готовим десерт без выпечки
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Сливочный и сладкий пудинг из семян чиа приготовить совсем несложно. Кроме того, его можно употреблять на десерт или даже на завтрак. Идеальный перекус.
Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1 чашка миндального молока со вкусом ванили,
- 1 чашка греческого йогурта,
- 2 столовые ложки кленового сиропа (плюс 4 чайные ложки для подачи),
- 1 чайная ложка ванильного экстракта,
- соль,
- 1/4 стакана семян чиа,
- клубника,
- 1/4 стакана нарезанного миндаля, поджаренного.
Приготовление
- В средней миске аккуратно взбейте миндальное молоко, йогурт, 2 столовые ложки кленового сиропа, ваниль и 1/8 чайной ложки соли.
- Добавьте семена чиа, перемешайте, накройте крышкой и поставьте в холодильник на ночь.
- На следующий день в средней миске перемешайте ягоды с оставшимися 4 чайными ложками кленового сиропа. Добавьте миндаль. Разложите пудинг по стаканам, сверху выложите ягодную смесь и подавайте.
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Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру