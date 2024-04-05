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Приготовление творога в домашних условиях

Как приготовить творог в домашних условиях?

0:56
Еда

Иногда хозяйкам требуется приготовить творог, алгоритм изготовления творога полезен для тех, кто живёт в деревне, также он полезен, кто делает пасху из творога. Итак, как приготовить творог в домашних условиях?

Как приготовить творог в домашних условиях?
Фото: commons.wikimedia.org by Loyna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Для приготовления творога в домашних условиях вам понадобится молоко и закваска.

Вот простой рецепт приготовления творога:

  • Возьмите молоко и нагрейте его до температуры около 35-40 градусов.
  • Добавьте в молоко закваску, хорошо перемешайте и оставьте на 6-8 часов для сквашивания. Закваску или покупают в магазине, или используют вместо неё уже имеющийся творог.
  • Когда молоко сквасится, поставьте его на водяную баню и нагревайте до отделения творога от сыворотки.
  • Откиньте творог на марлю или сито, чтобы отделить сыворотку.
  • Дайте творогу стечь и охладите его.

Творог лучше есть со сметаной и без сахара. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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