Приготовление творога в домашних условиях

Иногда хозяйкам требуется приготовить творог, алгоритм изготовления творога полезен для тех, кто живёт в деревне, также он полезен, кто делает пасху из творога. Итак, как приготовить творог в домашних условиях?
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Для приготовления творога в домашних условиях вам понадобится молоко и закваска.
Вот простой рецепт приготовления творога:
Возьмите молоко и нагрейте его до температуры около 35-40 градусов.
Добавьте в молоко закваску, хорошо перемешайте и оставьте на 6-8 часов для сквашивания. Закваску или покупают в магазине, или используют вместо неё уже имеющийся творог.
Когда молоко сквасится, поставьте его на водяную баню и нагревайте до отделения творога от сыворотки.
Откиньте творог на марлю или сито, чтобы отделить сыворотку.