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Очень вкусный буррито на завтрак с начинкой из овощей и фасоли: отличный источник белка, клетчатки и витаминов

Как приготовить полезный буррито

1:43
Еда

Буррито на завтрак из цельнозерновой муки с начинкой из овощей и фасоли станет отличным блюдом, чтобы зарядиться энергией на весь день.

Как приготовить полезный буррито
Фото: commons.wikimedia.org by Francesc Fort is licensed under CC BY-SA 4.0

А ещё это отличный источник белка, клетчатки, витаминов А и С, рибофлавина, витамина В6, фолиевой кислоты, витамина К, кальция, йода, железа, калия, селена.

Ингредиенты

  • 2 чайные ложки канолового масла,
  • 1/2 маленькой красной луковицы, нарезанной кубиками,
  • 1 красный болгарский перец, очищенный от семян и нарезанный кубиками,
  • 1 чашка консервированной чёрной фасоли,
  • 1/4 чайной ложки хлопьев чили,
  • соль и свежемолотый чёрный перец,
  • 4 яйца и 4 яичных белка,
  • 1/3 стакана тёртого сыра,
  • 4 цельнозерновые лепешки,
  • 1/4 стакана обезжиренной сметаны или греческого йогурта,
  • 1/4 стакана сальсы,
  • 1 большой помидор, нарезанный кубиками,
  • 1 маленький авокадо, нарезанный кубиками,
  • острый соус.

Приготовление

  1. Нагрейте масло канолы в большой сковороде с антипригарным покрытием на среднем или сильном огне. Поджарьте лук и перец около 8 минут. Добавьте черную фасоль и хлопья красного перца и готовьте ещё 3 минуты. Приправьте солью и перцем.
  2. Взбейте яйца и яичные белки, затем добавьте сыр. Вылейте смесь в сковороду, готовьте, помешивая, около трёх минут.
  3. Намажьте каждую лепёшку сметаной (или йогуртом) и сальсой, затем выложите смесь из фасоли, яичницу, немного нарезанных кубиками помидоров и немного авокадо. Приправьте по вкусу острым соусом. Сверните рулетом.
Настоящий мексиканский БУРРИТО. Проще уже некуда!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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