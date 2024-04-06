Очень вкусный буррито на завтрак с начинкой из овощей и фасоли: отличный источник белка, клетчатки и витаминов

Как приготовить полезный буррито

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Буррито на завтрак из цельнозерновой муки с начинкой из овощей и фасоли станет отличным блюдом, чтобы зарядиться энергией на весь день.

Фото: commons.wikimedia.org by Francesc Fort is licensed under CC BY-SA 4.0

А ещё это отличный источник белка, клетчатки, витаминов А и С, рибофлавина, витамина В6, фолиевой кислоты, витамина К, кальция, йода, железа, калия, селена.

Ингредиенты

2 чайные ложки канолового масла,

1/2 маленькой красной луковицы, нарезанной кубиками,

1 красный болгарский перец, очищенный от семян и нарезанный кубиками,

1 чашка консервированной чёрной фасоли,

1/4 чайной ложки хлопьев чили,

соль и свежемолотый чёрный перец,

4 яйца и 4 яичных белка,

1/3 стакана тёртого сыра,

4 цельнозерновые лепешки,

1/4 стакана обезжиренной сметаны или греческого йогурта,

1/4 стакана сальсы,

1 большой помидор, нарезанный кубиками,

1 маленький авокадо, нарезанный кубиками,

острый соус.

Приготовление

Нагрейте масло канолы в большой сковороде с антипригарным покрытием на среднем или сильном огне. Поджарьте лук и перец около 8 минут. Добавьте черную фасоль и хлопья красного перца и готовьте ещё 3 минуты. Приправьте солью и перцем. Взбейте яйца и яичные белки, затем добавьте сыр. Вылейте смесь в сковороду, готовьте, помешивая, около трёх минут. Намажьте каждую лепёшку сметаной (или йогуртом) и сальсой, затем выложите смесь из фасоли, яичницу, немного нарезанных кубиками помидоров и немного авокадо. Приправьте по вкусу острым соусом. Сверните рулетом.