Очень вкусный буррито на завтрак с начинкой из овощей и фасоли: отличный источник белка, клетчатки и витаминов

Буррито на завтрак из цельнозерновой муки с начинкой из овощей и фасоли станет отличным блюдом, чтобы зарядиться энергией на весь день.
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А ещё это отличный источник белка, клетчатки, витаминов А и С, рибофлавина, витамина В6, фолиевой кислоты, витамина К, кальция, йода, железа, калия, селена.
Ингредиенты
2 чайные ложки канолового масла,
1/2 маленькой красной луковицы, нарезанной кубиками,
1 красный болгарский перец, очищенный от семян и нарезанный кубиками,
1 чашка консервированной чёрной фасоли,
1/4 чайной ложки хлопьев чили,
соль и свежемолотый чёрный перец,
4 яйца и 4 яичных белка,
1/3 стакана тёртого сыра,
4 цельнозерновые лепешки,
1/4 стакана обезжиренной сметаны или греческого йогурта,
1/4 стакана сальсы,
1 большой помидор, нарезанный кубиками,
1 маленький авокадо, нарезанный кубиками,
острый соус.
Приготовление
Нагрейте масло канолы в большой сковороде с антипригарным покрытием на среднем или сильном огне. Поджарьте лук и перец около 8 минут. Добавьте черную фасоль и хлопья красного перца и готовьте ещё 3 минуты. Приправьте солью и перцем.
Взбейте яйца и яичные белки, затем добавьте сыр. Вылейте смесь в сковороду, готовьте, помешивая, около трёх минут.
Намажьте каждую лепёшку сметаной (или йогуртом) и сальсой, затем выложите смесь из фасоли, яичницу, немного нарезанных кубиками помидоров и немного авокадо. Приправьте по вкусу острым соусом. Сверните рулетом.