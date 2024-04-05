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Яркие и очень вкусные перцы, фаршированные овощами и кускусом: пальчики оближешь!

Фаршированные перцы, запечённые в томатном соусе: пошаговый рецепт

2:26
Еда

Это блюдо выглядит особенно ярко, если использовать сочетание жёлтого, красного и оранжевого болгарского перца. Выбирайте самые большие, какие только сможете найти, с самым плоским и устойчивым дном, чтобы они стояли с начинкой внутри. Фаршированные перцы, запечённые в томатном соусе, восхитительны, они понравятся всей семье. 

Фаршированные перцы, запечённые в томатном соусе: пошаговый рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by User:Zserghei is licensed under public domain

Ингредиенты

  • 6 больших перцев,
  • две банки помидоров,
  • 1 чашка кускуса,
  • 1 столовая ложка нарезанного свежего орегано или 2 чайные ложки сушёного,
  • соль и свежемолотый чёрный перец,
  • 3 столовые ложки оливкового масла,
  • 1 средняя луковица, нарезанная,
  • 1 средний кабачок, мелко нарезанный,
  • 6 зубчиков чеснока, измельчённых,
  • 3 чашки молодого шпината,
  • 1/4 чайной ложки хлопьев красного чили, 
  • 1 упаковка сыра фета, раскрошить,
  • 1/2 стакана нарезанного свежего базилика.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  2. Срежьте у перцев верхушки. Очистите от семян.
  3. Откиньте помидоры на дуршлаг, томатный сок соберите в отдельную миску. Смешайте кускус, орегано, 1 чайную ложку соли и 1/2 чайной ложки черного перца с томатным соком и отставьте в сторону, пока готовите начинку.
  4. Нагрейте 1 столовую ложку оливкового масла в большой сковороде на средне-сильном огне. Добавьте лук, кабачки, чеснок и 1/2 чайной ложки соли и готовьте, часто помешивая, пока овощи не станут мягкими и не начнут подрумяниваться, около 3 минут. Увеличьте огонь до сильного, добавьте смесь кускуса и готовьте около 5 минут. Добавьте шпинат.
  5. Чтобы приготовить соус, смешайте оставшийся чеснок и оливковое масло в жаровне, добавьте хлопья чили, если используете, и перемешайте. Потушите около 3 минут.
  6. Добавьте помидоры и томатный сок, 1 стакан воды, 1/2 чайной ложки соли и 1/2 чайной ложки чёрного перца и готовьте, часто помешивая, пока смесь не загустеет, около 3 минут. Снимите с огня.
  7. Добавьте фету и базилик в начинку из кускуса. Наполните перцы начинкой примерно на треть. Их нужно уложить в кастрюлю, залить соусом и закрыть крышкой, готовить 45–60 минут. 
Фаршированные перцы – самый простой и вкусный рецепт!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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