Аппетитные и сочные куриные бёдра в соусе терияки: невероятно вкусное блюдо
Как приготовить восхитительные куриные бёдра в соусе терияки
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Свежий чеснок и имбирь, хлопья острого красного перца, поджаренный кунжут — эти аппетитные куриные бёдра есть за что полюбить.
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Ингредиенты
- 1/4 стакана соевого соуса,
- 2 столовые ложки тростникового сахара,
- 2 столовые ложки сухого хереса,
- 2 столовые ложки рисового уксуса,
- 2 зубчика чеснока, раздавленных или измельчённых,
- 1 чайная ложка мелко натёртого свежего имбиря,
- 1/4 чайной ложки хлопьев красного перца,
- 1 кг куриных бёдрышек без кожи,
- 2 чайные ложки кунжута.
Приготовление
- Смешайте соевый соус, сахар, херес, уксус, чеснок, имбирь и хлопья красного перца, переложите в пластиковый пакет, добавьте туда же курицу.
- Закройте пакет и маринуйте курицу в холодильнике в течение часа.
- Нагрейте сотейник, выложите курицу кожей вниз и готовьте 8-10 минут. Переверните курицу и жарьте до почти полной готовности, еще примерно 8 минут. Посыпьте кунжутом и готовьте ещё 1-2 минуты.
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Восхитительно! КУРИНЫЕ БЕДРА В СОУСЕ ТЕРИЯКИ
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру