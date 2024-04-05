Аппетитные и сочные куриные бёдра в соусе терияки: невероятно вкусное блюдо

Как приготовить восхитительные куриные бёдра в соусе терияки

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Свежий чеснок и имбирь, хлопья острого красного перца, поджаренный кунжут — эти аппетитные куриные бёдра есть за что полюбить.

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Ингредиенты

1/4 стакана соевого соуса,

2 столовые ложки тростникового сахара,

2 столовые ложки сухого хереса,

2 столовые ложки рисового уксуса,

2 зубчика чеснока, раздавленных или измельчённых,

1 чайная ложка мелко натёртого свежего имбиря,

1/4 чайной ложки хлопьев красного перца,

1 кг куриных бёдрышек без кожи,

2 чайные ложки кунжута.

Приготовление

Смешайте соевый соус, сахар, херес, уксус, чеснок, имбирь и хлопья красного перца, переложите в пластиковый пакет, добавьте туда же курицу. Закройте пакет и маринуйте курицу в холодильнике в течение часа. Нагрейте сотейник, выложите курицу кожей вниз и готовьте 8-10 минут. Переверните курицу и жарьте до почти полной готовности, еще примерно 8 минут. Посыпьте кунжутом и готовьте ещё 1-2 минуты.