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Цветная капуста баффало с соусом из сыра с голубой плесенью: вкуснее, чем фастфудные крылышки

Цветная капуста баффало с сырным соусом: не хуже, чем крылышки в KFC

1:36
Еда

Забудьте о куриных крылышках барбекю. Приготовленная по этому рецепту полезная цветная капуста баффало с соусом из сыра с голубой плесенью покажется вам намного вкуснее, зато без жира и лишних калорий.

Цветная капуста баффало с сырным соусом: не хуже, чем крылышки в KFC
Фото: creativecommons.org by Calliope is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Ингредиенты

Для сырного соуса:

  • 1/3 стакана нежирной сметаны,
  • 2 столовые ложки раскрошенного голубого сыра,
  • 1 столовая ложка обезжиренного молока,
  • 2 чайные ложки майонеза,
  • соль и свежемолотый чёрный перец.

Для цветной капусты:

  •  2 столовые ложки несолёного сливочного масла,
  • 1/4 стакана острого соуса,
  • 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока,
  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • соль,
  • 8 чашек соцветий цветной капусты.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. 
  2. Для сырного соуса: смешайте в небольшой миске сметану, голубой сыр, молоко, майонез, 1/8 чайной ложки соли и перец.
  3. Разогрейте масло в микроволновой печи в небольшой миске, добавьте острый соус и лимонный сок. Смешайте в большой миске оливковое масло, 1/4 чайной ложки соли и 1/2 стакана воды. Добавьте цветную капусту и перемешайте. Разложите цветную капусту на противне с бортиками и запекайте, пока она не подрумянится и не станет мягкой, 20–25 минут. Еще раз взбейте смесь острого соуса, полейте цветную капусту. Запекайте цветную капусту, пока соус не начнёт пузыриться, еще 5–7 минут. Подавайте блюдо горячим с сырным соусом.
КРЫЛЫШКИ БАФФАЛО из цветной капусты. Невероятно вкусная закуска!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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