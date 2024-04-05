Цветная капуста баффало с соусом из сыра с голубой плесенью: вкуснее, чем фастфудные крылышки

Цветная капуста баффало с сырным соусом: не хуже, чем крылышки в KFC

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Забудьте о куриных крылышках барбекю. Приготовленная по этому рецепту полезная цветная капуста баффало с соусом из сыра с голубой плесенью покажется вам намного вкуснее, зато без жира и лишних калорий.

Фото: creativecommons.org by Calliope is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Ингредиенты

Для сырного соуса:

1/3 стакана нежирной сметаны,

2 столовые ложки раскрошенного голубого сыра,

1 столовая ложка обезжиренного молока,

2 чайные ложки майонеза,

соль и свежемолотый чёрный перец.

Для цветной капусты:

2 столовые ложки несолёного сливочного масла,

1/4 стакана острого соуса,

1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока,

2 столовые ложки оливкового масла,

соль,

8 чашек соцветий цветной капусты.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Для сырного соуса: смешайте в небольшой миске сметану, голубой сыр, молоко, майонез, 1/8 чайной ложки соли и перец. Разогрейте масло в микроволновой печи в небольшой миске, добавьте острый соус и лимонный сок. Смешайте в большой миске оливковое масло, 1/4 чайной ложки соли и 1/2 стакана воды. Добавьте цветную капусту и перемешайте. Разложите цветную капусту на противне с бортиками и запекайте, пока она не подрумянится и не станет мягкой, 20–25 минут. Еще раз взбейте смесь острого соуса, полейте цветную капусту. Запекайте цветную капусту, пока соус не начнёт пузыриться, еще 5–7 минут. Подавайте блюдо горячим с сырным соусом.