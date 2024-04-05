Гималайская, морская или поваренная: узнайте, какая соль опаснее

Диетолог Кабанов рассказал, какая соль полезнее

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Соль — важный ингредиент на кухне, без неё сложно почувствовать яркость вкуса продукта, также соль обогащает наш организм необходимыми минералами. Но как понять, какая соль полезнее? Об этом изданию aif.ru рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Фото: krdicmedia.korean. go.kr by Национальный институт корейского языка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Korea license

Диетолог напомнил, что главное тут — знать меру. Переизбыток соли, особенно в консервированной продукции, может стать для нас ядом, провоцируя развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

"Большое количество соли ведет к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний, а переизбыток насыщенных жиров в мясной продукции, особенно в колбасах, ещё больше усиливает возможность повреждения сосудов", — предупреждает эксперт.

Любая соль — это сочетание натрия и хлора. Первый необходим для обеспечения кислотно-щелочного баланса и баланса жидкости, и его дефицит приводит к появлению слабости. Хлор же входит в состав желчи, крови и даже желудочного сока. При его нехватке может произойти сбой в работе ЖКТ.

Что касается поваренной соли, то нет никакой разницы с точки зрения влияния на организм, выбираете ли вы соль мелкого помола, "Экстру" или же каменную. В йодированную соль на производстве добавляются йодид или йодат калия. Такой продукт стоит добавлять в рацион в регионах, бедных природным йодом. Стоит учитывать, что на свету йод может разрушаться.

В морской соли много дополнительных минералов, таких как калий, магний и кальций. В этом её преимущество перед поваренной солью.

Розовая гималайская соль, которая сейчас в тренде, ещё более полезная, чем морская, поскольку содержит 84 элемента, включая столь ценное железо.

Важно помнить, что норма соли в день — не более 5 г в сутки, это чайная ложка.