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Сочное филе сёмги с горчичной глазурью и травами: запекаем в духовке

Как приготовить филе лосося с горчичным соусом

1:18
Еда

На приготовление сочного лосося с горчичной глазурью и травами вам понадобится менее 20 минут. Как-нибудь вечером приготовьте его на ужин, вы будете в восторге!

Как приготовить филе лосося с горчичным соусом
Фото: commons.wikimedia.org by Oliwier Brzezinski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 2 зубчика чеснока,
  • 3/4 чайной ложки мелко нарезанных свежих листьев розмарина,
  • 3/4 чайной ложки мелко нарезанных свежих листьев тимьяна,
  • 1 столовая ложка сухого белого вина,
  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • 2 столовые ложки дижонской горчицы,
  • 2 столовые ложки горчицы с зёрнами,
  • шесть кусочков филе лосося,
  • соль и чёрный перец по вкусу,
  • 6 долек лимона.

Приготовление

  1. В блендере смешайте чеснок, розмарин, тимьян, вино, масло, дижонскую горчицу и 1 столовую ложку горчицы в зёрнах. Измельчите горчичный соус, переложите в небольшую миску. Добавьте в соус оставшуюся 1 столовую ложку цельнозерновой горчицы и перемешайте. Отложите.
  2. Застелите противень фольгой. Распылите кулинарный спрей. Разложите филе лосося на противне и посыпьте солью и перцем, запекайте 2 минуты.
  3. Выложите горчичный соус на филе. Продолжайте готовить ещё примерно 5 минут. Разложите филе по тарелкам и подавайте с дольками лимона.
Филе лосося, запеченное в медово-горчичном соусе
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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