Сочное филе сёмги с горчичной глазурью и травами: запекаем в духовке

Как приготовить филе лосося с горчичным соусом

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

На приготовление сочного лосося с горчичной глазурью и травами вам понадобится менее 20 минут. Как-нибудь вечером приготовьте его на ужин, вы будете в восторге!

Фото: commons.wikimedia.org by Oliwier Brzezinski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

2 зубчика чеснока,

3/4 чайной ложки мелко нарезанных свежих листьев розмарина,

3/4 чайной ложки мелко нарезанных свежих листьев тимьяна,

1 столовая ложка сухого белого вина,

1 столовая ложка оливкового масла,

2 столовые ложки дижонской горчицы,

2 столовые ложки горчицы с зёрнами,

шесть кусочков филе лосося,

соль и чёрный перец по вкусу,

6 долек лимона.

Приготовление

В блендере смешайте чеснок, розмарин, тимьян, вино, масло, дижонскую горчицу и 1 столовую ложку горчицы в зёрнах. Измельчите горчичный соус, переложите в небольшую миску. Добавьте в соус оставшуюся 1 столовую ложку цельнозерновой горчицы и перемешайте. Отложите. Застелите противень фольгой. Распылите кулинарный спрей. Разложите филе лосося на противне и посыпьте солью и перцем, запекайте 2 минуты. Выложите горчичный соус на филе. Продолжайте готовить ещё примерно 5 минут. Разложите филе по тарелкам и подавайте с дольками лимона.