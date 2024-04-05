Сочное филе сёмги с горчичной глазурью и травами: запекаем в духовке
Как приготовить филе лосося с горчичным соусом
1:18
На приготовление сочного лосося с горчичной глазурью и травами вам понадобится менее 20 минут. Как-нибудь вечером приготовьте его на ужин, вы будете в восторге!
Фото: commons.wikimedia.org by Oliwier Brzezinski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 2 зубчика чеснока,
- 3/4 чайной ложки мелко нарезанных свежих листьев розмарина,
- 3/4 чайной ложки мелко нарезанных свежих листьев тимьяна,
- 1 столовая ложка сухого белого вина,
- 1 столовая ложка оливкового масла,
- 2 столовые ложки дижонской горчицы,
- 2 столовые ложки горчицы с зёрнами,
- шесть кусочков филе лосося,
- соль и чёрный перец по вкусу,
- 6 долек лимона.
Приготовление
- В блендере смешайте чеснок, розмарин, тимьян, вино, масло, дижонскую горчицу и 1 столовую ложку горчицы в зёрнах. Измельчите горчичный соус, переложите в небольшую миску. Добавьте в соус оставшуюся 1 столовую ложку цельнозерновой горчицы и перемешайте. Отложите.
- Застелите противень фольгой. Распылите кулинарный спрей. Разложите филе лосося на противне и посыпьте солью и перцем, запекайте 2 минуты.
- Выложите горчичный соус на филе. Продолжайте готовить ещё примерно 5 минут. Разложите филе по тарелкам и подавайте с дольками лимона.
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Филе лосося, запеченное в медово-горчичном соусе
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру