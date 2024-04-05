Вот как нужно готовить пикшу: запеките её в духовке в томатном соусе с солёными каперсами и оливками

Пикша — это мягкая на вкус белая рыба, похожая на треску. Она идеально запекается под томатным соусом, с солёными каперсами и оливками.
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Ингредиенты
две банки консервированных помидоров черри,
1/2 стакана белого сухого вина,
1/2 стакана оливок каламата без косточек, разрезанных пополам,
4 зубчика чеснока, измельчённых,
2 столовые ложки каперсов,
1 столовая ложка мёда,
соль и свежемолотый чёрный перец,
четыре кусочка филе пикши,
1/2 чайной ложки итальянской приправы,
1/2 чайной ложки сладкой паприки,
2 столовые ложки оливкового масла,
4 ломтика хрустящего хлеба.
Приготовление
Разогрейте духовку до 218 градусов. Смешайте помидоры черри, белое вино, оливки, 3 зубчика чеснока, каперсы, мёд, 1/2 чайной ложки соли и щепотку перца в форме для выпечки.
Обсушите филе пикши бумажным полотенцем и приправьте итальянской приправой, паприкой, 1 чайной ложкой соли и несколькими щепотками перца. Выложите филе в соус. Запекайте 15-20 минут.
Смешайте в небольшой миске оставшийся зубчик чеснока с оливковым маслом, солью и перцем, смажьте обе стороны каждого ломтика хлеба масляной смесью и положите на противень. Выпекайте 5-7 минут. Подавайте рыбу на тарелках с соусом и хлебом.
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