Вот как нужно готовить пикшу: запеките её в духовке в томатном соусе с солёными каперсами и оливками

Как приготовить пикшу, чтобы получилось вкусно

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Пикша — это мягкая на вкус белая рыба, похожая на треску. Она идеально запекается под томатным соусом, с солёными каперсами и оливками.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

две банки консервированных помидоров черри,

1/2 стакана белого сухого вина,

1/2 стакана оливок каламата без косточек, разрезанных пополам,

4 зубчика чеснока, измельчённых,

2 столовые ложки каперсов,

1 столовая ложка мёда,

соль и свежемолотый чёрный перец,

четыре кусочка филе пикши,

1/2 чайной ложки итальянской приправы,

1/2 чайной ложки сладкой паприки,

2 столовые ложки оливкового масла,

4 ломтика хрустящего хлеба.

Приготовление

Разогрейте духовку до 218 градусов. Смешайте помидоры черри, белое вино, оливки, 3 зубчика чеснока, каперсы, мёд, 1/2 чайной ложки соли и щепотку перца в форме для выпечки. Обсушите филе пикши бумажным полотенцем и приправьте итальянской приправой, паприкой, 1 чайной ложкой соли и несколькими щепотками перца. Выложите филе в соус. Запекайте 15-20 минут. Смешайте в небольшой миске оставшийся зубчик чеснока с оливковым маслом, солью и перцем, смажьте обе стороны каждого ломтика хлеба масляной смесью и положите на противень. Выпекайте 5-7 минут. Подавайте рыбу на тарелках с соусом и хлебом.