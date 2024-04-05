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Вот как нужно готовить пикшу: запеките её в духовке в томатном соусе с солёными каперсами и оливками

Как приготовить пикшу, чтобы получилось вкусно

1:25
Еда

Пикша — это мягкая на вкус белая рыба, похожая на треску. Она идеально запекается под томатным соусом, с солёными каперсами и оливками.

Как приготовить пикшу, чтобы получилось вкусно
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • две банки консервированных помидоров черри,
  • 1/2 стакана белого сухого вина,
  • 1/2 стакана оливок каламата без косточек, разрезанных пополам,
  • 4 зубчика чеснока, измельчённых,
  • 2 столовые ложки каперсов,
  • 1 столовая ложка мёда,
  • соль и свежемолотый чёрный перец,
  • четыре кусочка филе пикши,
  • 1/2 чайной ложки итальянской приправы,
  • 1/2 чайной ложки сладкой паприки,
  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • 4 ломтика хрустящего хлеба.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 218 градусов. Смешайте помидоры черри, белое вино, оливки, 3 зубчика чеснока, каперсы, мёд, 1/2 чайной ложки соли и щепотку перца в форме для выпечки.
  2. Обсушите филе пикши бумажным полотенцем и приправьте итальянской приправой, паприкой, 1 чайной ложкой соли и несколькими щепотками перца. Выложите филе в соус. Запекайте 15-20 минут.
  3. Смешайте в небольшой миске оставшийся зубчик чеснока с оливковым маслом, солью и перцем, смажьте обе стороны каждого ломтика хлеба масляной смесью и положите на противень. Выпекайте 5-7 минут. Подавайте рыбу на тарелках с соусом и хлебом.
Такая ПИКША вкуснее любой форели. Рыба в духовке. Быстро, просто, недорого
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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