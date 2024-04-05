Черничный топпинг для блинов и каши: этот фруктовый соус легко готовится всего из четырёх ингредиентов
Черничный топпинг для блинов: натуральная добавка для вкусного завтрака
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Чтобы приготовить этот сладкий фруктовый топпинг, вам понадобится всего 4 ингредиента.
Фото: commons.wikimedia.org by Wen Tong Neo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Попробуйте соус с блинами из цельнозерновой муки или смешайте с овсяными хлопьями для вкусного и питательного завтрака.
Ингредиенты
- 2 чашки замороженной черники,
- 3 столовые ложки воды,
- 1/4 стакана сахара,
- 2 чайные ложки лимонного сока.
Приготовление
Смешайте в небольшой кастрюле 1 стакан черники, воду, сахар и лимонный сок. Варить на среднем огне около 10 минут. Добавьте остальную чернику и готовьте еще 8 минут, часто помешивая.
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Соус из черники для каши, сырников, запеканки
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Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру