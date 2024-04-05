Черничный топпинг для блинов и каши: этот фруктовый соус легко готовится всего из четырёх ингредиентов

Черничный топпинг для блинов: натуральная добавка для вкусного завтрака

0:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы приготовить этот сладкий фруктовый топпинг, вам понадобится всего 4 ингредиента.

Фото: commons.wikimedia.org by Wen Tong Neo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Попробуйте соус с блинами из цельнозерновой муки или смешайте с овсяными хлопьями для вкусного и питательного завтрака.

Ингредиенты

2 чашки замороженной черники,

3 столовые ложки воды,

1/4 стакана сахара,

2 чайные ложки лимонного сока.

Приготовление

Смешайте в небольшой кастрюле 1 стакан черники, воду, сахар и лимонный сок. Варить на среднем огне около 10 минут. Добавьте остальную чернику и готовьте еще 8 минут, часто помешивая.