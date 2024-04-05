Песто из шпината: нестандартная версия знаменитого соуса. Идеальная намазка для сэндвича

Очень простой рецепт песто из шпината

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пикантный песто из шпината можно использовать как намазку для сэндвича, так и как соус для свиных отбивных. Традиционный песто делается из базилика, но и этот вариант тоже интересный.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikodem Nijaki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для этого соуса не рекомендуется использовать замороженный шпинат, лучше выбирать свежую зелень. Также из сыров лучше предпочесть пармезан, он добавит песто ореховую нотку.

Ингредиенты

2 чашки свежих листьев шпината,

1/2 стакана тёртого сыра пармезан,

1/4 стакана грецких орехов,

1 зубчик чеснока,

1/2 стакана оливкового масла.

Приготовление

Смешайте шпинат, пармезан, грецкие орехи и зубчик чеснока в кухонном комбайне. Добавьте оливковое масло и наслаждайтесь песто.

При работающем процессоре медленно добавляйте оливковое масло до получения однородной массы.