Песто из шпината: нестандартная версия знаменитого соуса. Идеальная намазка для сэндвича

Этот пикантный песто из шпината можно использовать как намазку для сэндвича, так и как соус для свиных отбивных. Традиционный песто делается из базилика, но и этот вариант тоже интересный.
Для этого соуса не рекомендуется использовать замороженный шпинат, лучше выбирать свежую зелень. Также из сыров лучше предпочесть пармезан, он добавит песто ореховую нотку.
Смешайте шпинат, пармезан, грецкие орехи и зубчик чеснока в кухонном комбайне. Добавьте оливковое масло и наслаждайтесь песто.
При работающем процессоре медленно добавляйте оливковое масло до получения однородной массы.
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