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Сэндвич с паштетом из фасоли: отличный перекус для тех, кто не ест мясо или постится

Сэндвич с фасолевым паштетом: можно взять с собой на работу тем, кто постится

1:49
Еда

Предлагаем вам рецепт сэндвича с фасолевым паштетом — замечательный вариант для завтрака или в качестве перекуса. Этот сэндвич от сайта "Лайфхакер.ру" является полезной альтернативой мясному паштету и идеально подходит для приготовления ланчбокса.

Сэндвич с фасолевым паштетом: можно взять с собой на работу тем, кто постится
Фото: flickr.com by yonghokim is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

— 150 г белой фасоли,

— 50 г кунжута,

— 1 ржаной хлеб,

— 1 луковица,

— половинка лимона,

— 2 зубчика чеснока,

— 5 столовых ложек оливкового масла,

— 0,5 чайной ложки соли.

Приготовление:

  1. Залейте белую фасоль холодной водой и оставьте на ночь для набухания. Затем варите фасоль в течение 90 минут, пока она не станет мягкой и её будет легко раздавить.
  2. Мелко нарежьте луковицу и обжарьте на одной столовой ложке оливкового масла до получения прозрачности.
  3. Используя блендер, измельчите вареную фасоль и обжаренный лук до получения однородной консистенции.
  4. В ступке или с помощью пресса разомните чеснок, добавьте соль и хорошо перемешайте.
  5. Смешайте луково-фасолевую смесь с чесночной, постепенно добавляя оставшееся оливковое масло и сок половины лимона. Непрерывно помешивайте, чтобы достичь гладкости и однородности.
  6. Добавьте кунжут и еще раз тщательно перемешайте все ингредиенты.
  7. Проверьте соль по вкусу и при необходимости добавьте её. По желанию можно также добавить другие специи и приправы.
  8. Намажьте готовый фасолевый паштет на ржаный хлеб.

Можно украсить сэндвичи листьями салата и наслаждаться их вкусом и текстурой. Такой сэндвич с фасолевым паштетом станет отличным перекусом, который сочетает в себе питательность и приятный вкус. Насыщенный и вкусный, он порадует вас не только на завтраке, но и в любое другое время дня.

Паштет из фасоли по-гречески. Отличная веганская закуска!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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