Сэндвич с паштетом из фасоли: отличный перекус для тех, кто не ест мясо или постится

Предлагаем вам рецепт сэндвича с фасолевым паштетом — замечательный вариант для завтрака или в качестве перекуса. Этот сэндвич от сайта "Лайфхакер.ру" является полезной альтернативой мясному паштету и идеально подходит для приготовления ланчбокса.
Фото: flickr.com by yonghokim is licensed under CC BY-SA 2.0.
Ингредиенты:
— 150 г белой фасоли,
— 50 г кунжута,
— 1 ржаной хлеб,
— 1 луковица,
— половинка лимона,
— 2 зубчика чеснока,
— 5 столовых ложек оливкового масла,
— 0,5 чайной ложки соли.
Приготовление:
Залейте белую фасоль холодной водой и оставьте на ночь для набухания. Затем варите фасоль в течение 90 минут, пока она не станет мягкой и её будет легко раздавить.
Мелко нарежьте луковицу и обжарьте на одной столовой ложке оливкового масла до получения прозрачности.
Используя блендер, измельчите вареную фасоль и обжаренный лук до получения однородной консистенции.
В ступке или с помощью пресса разомните чеснок, добавьте соль и хорошо перемешайте.
Смешайте луково-фасолевую смесь с чесночной, постепенно добавляя оставшееся оливковое масло и сок половины лимона. Непрерывно помешивайте, чтобы достичь гладкости и однородности.
Добавьте кунжут и еще раз тщательно перемешайте все ингредиенты.
Проверьте соль по вкусу и при необходимости добавьте её. По желанию можно также добавить другие специи и приправы.
Намажьте готовый фасолевый паштет на ржаный хлеб.
Можно украсить сэндвичи листьями салата и наслаждаться их вкусом и текстурой. Такой сэндвич с фасолевым паштетом станет отличным перекусом, который сочетает в себе питательность и приятный вкус. Насыщенный и вкусный, он порадует вас не только на завтраке, но и в любое другое время дня.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Паштет из фасоли по-гречески. Отличная веганская закуска!