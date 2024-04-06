Сэндвич с паштетом из фасоли: отличный перекус для тех, кто не ест мясо или постится

Сэндвич с фасолевым паштетом: можно взять с собой на работу тем, кто постится

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт сэндвича с фасолевым паштетом — замечательный вариант для завтрака или в качестве перекуса. Этот сэндвич от сайта "Лайфхакер.ру" является полезной альтернативой мясному паштету и идеально подходит для приготовления ланчбокса.

Фото: flickr.com by yonghokim is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

— 150 г белой фасоли,

— 50 г кунжута,

— 1 ржаной хлеб,

— 1 луковица,

— половинка лимона,

— 2 зубчика чеснока,

— 5 столовых ложек оливкового масла,

— 0,5 чайной ложки соли.

Приготовление:

Залейте белую фасоль холодной водой и оставьте на ночь для набухания. Затем варите фасоль в течение 90 минут, пока она не станет мягкой и её будет легко раздавить. Мелко нарежьте луковицу и обжарьте на одной столовой ложке оливкового масла до получения прозрачности. Используя блендер, измельчите вареную фасоль и обжаренный лук до получения однородной консистенции. В ступке или с помощью пресса разомните чеснок, добавьте соль и хорошо перемешайте. Смешайте луково-фасолевую смесь с чесночной, постепенно добавляя оставшееся оливковое масло и сок половины лимона. Непрерывно помешивайте, чтобы достичь гладкости и однородности. Добавьте кунжут и еще раз тщательно перемешайте все ингредиенты. Проверьте соль по вкусу и при необходимости добавьте её. По желанию можно также добавить другие специи и приправы. Намажьте готовый фасолевый паштет на ржаный хлеб.

Можно украсить сэндвичи листьями салата и наслаждаться их вкусом и текстурой. Такой сэндвич с фасолевым паштетом станет отличным перекусом, который сочетает в себе питательность и приятный вкус. Насыщенный и вкусный, он порадует вас не только на завтраке, но и в любое другое время дня.