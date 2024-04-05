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Сырная запеканка со шпинатом и сочными поджаренными колбасками из индюшки: приготовьте это блюдо с чарующим ароматом

Сырная запеканка со шпинатом и поджаренными колбасками: рецепт

1:22
Еда

Этот рецепт поможет вам приготовить идеальное блюдо, которое понравится всей семье, — сырную запеканку с добавлением шпината и аппетитных колбасок.

Сырная запеканка со шпинатом и поджаренными колбасками: рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 225 г острых или сладких колбасок из индейки, мелко порезанных,
  • 2 лука-шалота, нарезанного,
  • 6 больших яиц и 6 яичных белков,
  • 1,5 стакана молока низкой жирности,
  • соль и чёрный перец,
  • упаковка свежего шпината,
  • 3/4 стакана тёртого чеддера,
  • 1/2 стакана тёртого пармезана,
  • 1/2 цельнозернового багета, нарезанного кубиками.

Приготовление

  1. Нагрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте колбаски, зелёный лук и обжаривайте около 10 минут. Снимите с огня и дайте немного остыть.
  2. Взбейте яйца, яичные белки, молоко, соль и перец в миске. Добавьте колбаски, шпинат, сыр и хлеб и перемешайте, чтобы ингредиенты распределились равномерно.
  3. Сбрызните форму для запекания кулинарным спреем. Равномерно распределите яичную смесь по форме. Накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь. Разогрейте духовку до 175 градусов, готовьте запеканку без крышки около 30 минут.
Если есть картошка и немного колбасы: готовлю "солидный" ужин в духовке из простых продуктов
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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