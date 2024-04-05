Сырная запеканка со шпинатом и сочными поджаренными колбасками из индюшки: приготовьте это блюдо с чарующим ароматом

Этот рецепт поможет вам приготовить идеальное блюдо, которое понравится всей семье, — сырную запеканку с добавлением шпината и аппетитных колбасок.
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
225 г острых или сладких колбасок из индейки, мелко порезанных,
2 лука-шалота, нарезанного,
6 больших яиц и 6 яичных белков,
1,5 стакана молока низкой жирности,
соль и чёрный перец,
упаковка свежего шпината,
3/4 стакана тёртого чеддера,
1/2 стакана тёртого пармезана,
1/2 цельнозернового багета, нарезанного кубиками.
Приготовление
Нагрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте колбаски, зелёный лук и обжаривайте около 10 минут. Снимите с огня и дайте немного остыть.
Взбейте яйца, яичные белки, молоко, соль и перец в миске. Добавьте колбаски, шпинат, сыр и хлеб и перемешайте, чтобы ингредиенты распределились равномерно.
Сбрызните форму для запекания кулинарным спреем. Равномерно распределите яичную смесь по форме. Накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь. Разогрейте духовку до 175 градусов, готовьте запеканку без крышки около 30 минут.
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