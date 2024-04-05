Сырная запеканка со шпинатом и сочными поджаренными колбасками из индюшки: приготовьте это блюдо с чарующим ароматом

Сырная запеканка со шпинатом и поджаренными колбасками: рецепт

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт поможет вам приготовить идеальное блюдо, которое понравится всей семье, — сырную запеканку с добавлением шпината и аппетитных колбасок.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

225 г острых или сладких колбасок из индейки, мелко порезанных,

2 лука-шалота, нарезанного,

6 больших яиц и 6 яичных белков,

1,5 стакана молока низкой жирности,

соль и чёрный перец,

упаковка свежего шпината,

3/4 стакана тёртого чеддера,

1/2 стакана тёртого пармезана,

1/2 цельнозернового багета, нарезанного кубиками.

Приготовление

Нагрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте колбаски, зелёный лук и обжаривайте около 10 минут. Снимите с огня и дайте немного остыть. Взбейте яйца, яичные белки, молоко, соль и перец в миске. Добавьте колбаски, шпинат, сыр и хлеб и перемешайте, чтобы ингредиенты распределились равномерно. Сбрызните форму для запекания кулинарным спреем. Равномерно распределите яичную смесь по форме. Накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь. Разогрейте духовку до 175 градусов, готовьте запеканку без крышки около 30 минут.