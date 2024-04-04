Ягодно-банановый смузи: начните утро с этого освежающего напитка. Если добавить гранолу и чиа, то получится полезный боул
Готовим ягодно-банановый смузи на завтрак
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Этот рецепт — "два в одном". Вы можете смешать ингредиенты и подавать в стакане в качестве коктейля или использовать как начинку для более сытного блюда.
Фото: eatingwell.com by JEN CAUSEY
Ингредиенты
Для смузи:
- 1 чашка замороженной ягодной смеси,
- 3/4 стакана апельсинового сока,
- 1/4 стакана нежирного ванильного йогурта,
- 1 замороженный спелый банан,
- 1 чайная ложка мёда, по желанию.
Для смузи-боула:
- 1/4 стакана свежей черники,
- 1/4 стакана свежей малины,
- 2 ложки нежирного ванильного йогурта,
- 2-3 столовые ложки гранолы,
- 1 чайная ложка семян чиа.
Приготовление
Для смузи: взбейте в блендере ягоды, апельсиновый сок, йогурт, банан и мёд.
Для смузи-боула: перелейте смузи в миску, сверху выложите чернику, малину, ванильный йогурт и мюсли. Посыпьте семенами чиа.
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