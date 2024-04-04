Ягодно-банановый смузи: начните утро с этого освежающего напитка. Если добавить гранолу и чиа, то получится полезный боул

Готовим ягодно-банановый смузи на завтрак

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт — "два в одном". Вы можете смешать ингредиенты и подавать в стакане в качестве коктейля или использовать как начинку для более сытного блюда.

Фото: eatingwell.com by JEN CAUSEY

Ингредиенты

Для смузи:

1 чашка замороженной ягодной смеси,

3/4 стакана апельсинового сока,

1/4 стакана нежирного ванильного йогурта,

1 замороженный спелый банан,

1 чайная ложка мёда, по желанию.

Для смузи-боула:

1/4 стакана свежей черники,

1/4 стакана свежей малины,

2 ложки нежирного ванильного йогурта,

2-3 столовые ложки гранолы,

1 чайная ложка семян чиа.

Приготовление

Для смузи: взбейте в блендере ягоды, апельсиновый сок, йогурт, банан и мёд.

Для смузи-боула: перелейте смузи в миску, сверху выложите чернику, малину, ванильный йогурт и мюсли. Посыпьте семенами чиа.