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Вкусный и очень полезный лимонно-йогуртовый кекс: минимум калорий, зато много ценной клетчатки и белка

Лимонно-йогуртовый кекс: ПП-рецепт

1:23
Еда

Полезное для сердца оливковое масло и богатый белком греческий йогурт заменяют сливочное масло в этом лимонном кексе. Яичные белки также помогают снизить количество калорий, жиров и холестерина, а цельнозерновая мука увеличивает количество полезной клетчатки.

Лимонно-йогуртовый кекс: ПП-рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Stacy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты 

  • 1,5 стакана белой цельнозерновой муки,
  • 2 чайные ложки разрыхлителя,
  • 1/4 чайной ложки мелкой соли,
  • 3/4 стакана сахара,
  • мелко натёртая цедра 1 лимона,
  • 1/2 стакана обезжиренного греческого йогурта
  • 1/4 стакана обезжиренного молока,
  • 1/4 стакана оливкового масла,
  • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта,
  • 2 яичных белка,
  • 1 большое яйцо.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов.
  2. Смажьте прямоугольную форму для хлеба маслом или кулинарным спреем.
  3. Смешайте муку, разрыхлитель и соль в средней миске.
  4. Положите сахар и цедру лимона в другую миску и пальцами вотрите цедру лимона в сахар.
  5. Добавьте йогурт, молоко, оливковое масло, ваниль, яичные белки и целое яйцо и энергично взбейте до однородной массы.
  6. Добавьте мучную смесь в яичную и перемешайте.
  7. Переложите в подготовленную форму. Выпекайте около 50 минут. 
Самый нежный и самый ЛИМОННЫЙ ПИРОГ Lemon Pie
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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