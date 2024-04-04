Вкусный и очень полезный лимонно-йогуртовый кекс: минимум калорий, зато много ценной клетчатки и белка

Лимонно-йогуртовый кекс: ПП-рецепт

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Полезное для сердца оливковое масло и богатый белком греческий йогурт заменяют сливочное масло в этом лимонном кексе. Яичные белки также помогают снизить количество калорий, жиров и холестерина, а цельнозерновая мука увеличивает количество полезной клетчатки.

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Ингредиенты

1,5 стакана белой цельнозерновой муки,

2 чайные ложки разрыхлителя,

1/4 чайной ложки мелкой соли,

3/4 стакана сахара,

мелко натёртая цедра 1 лимона,

1/2 стакана обезжиренного греческого йогурта

1/4 стакана обезжиренного молока,

1/4 стакана оливкового масла,

1/2 чайной ложки ванильного экстракта,

2 яичных белка,

1 большое яйцо.

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте прямоугольную форму для хлеба маслом или кулинарным спреем. Смешайте муку, разрыхлитель и соль в средней миске. Положите сахар и цедру лимона в другую миску и пальцами вотрите цедру лимона в сахар. Добавьте йогурт, молоко, оливковое масло, ваниль, яичные белки и целое яйцо и энергично взбейте до однородной массы. Добавьте мучную смесь в яичную и перемешайте. Переложите в подготовленную форму. Выпекайте около 50 минут.