Вкусный и очень полезный лимонно-йогуртовый кекс: минимум калорий, зато много ценной клетчатки и белка

Полезное для сердца оливковое масло и богатый белком греческий йогурт заменяют сливочное масло в этом лимонном кексе. Яичные белки также помогают снизить количество калорий, жиров и холестерина, а цельнозерновая мука увеличивает количество полезной клетчатки.
Фото: commons.wikimedia.org by Stacy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
1,5 стакана белой цельнозерновой муки,
2 чайные ложки разрыхлителя,
1/4 чайной ложки мелкой соли,
3/4 стакана сахара,
мелко натёртая цедра 1 лимона,
1/2 стакана обезжиренного греческого йогурта
1/4 стакана обезжиренного молока,
1/4 стакана оливкового масла,
1/2 чайной ложки ванильного экстракта,
2 яичных белка,
1 большое яйцо.
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов.
Смажьте прямоугольную форму для хлеба маслом или кулинарным спреем.
Смешайте муку, разрыхлитель и соль в средней миске.
Положите сахар и цедру лимона в другую миску и пальцами вотрите цедру лимона в сахар.
Добавьте йогурт, молоко, оливковое масло, ваниль, яичные белки и целое яйцо и энергично взбейте до однородной массы.
Добавьте мучную смесь в яичную и перемешайте.
Переложите в подготовленную форму. Выпекайте около 50 минут.