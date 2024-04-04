Что будет, если часто и регулярно пить чай молочный улун: ответила диетолог Редина

Диетолог Ольга Редина объяснила, чем полезен молочный чай улун

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Ольга Редина перечислила полезные свойства молочного улуна.

Фото: flickr.com by cowbite is licensed under CC BY-SA 2.0.

Специалист отметила, что ежедневное потребление молочного чая улун продлевает годы жизни, так как напиток помогает сдерживать образование свободных радикалов.

Ранее диетолог рассказала о пользе растительного молока.

"Уже было доказано, что если регулярно пить этот чай, можно продлить жизнь на пять лет, — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Редина объяснила, что чай улун препятствует развитию сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, молочный чай обладает успокоительным действием, при этом бодрит и стимулирует концентрацию внимания.