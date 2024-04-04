Что будет, если часто и регулярно пить чай молочный улун: ответила диетолог Редина

Диетолог Ольга Редина перечислила полезные свойства молочного улуна.
Специалист отметила, что ежедневное потребление молочного чая улун продлевает годы жизни, так как напиток помогает сдерживать образование свободных радикалов.
Ранее диетолог рассказала о пользе растительного молока.
"Уже было доказано, что если регулярно пить этот чай, можно продлить жизнь на пять лет, — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Редина объяснила, что чай улун препятствует развитию сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, молочный чай обладает успокоительным действием, при этом бодрит и стимулирует концентрацию внимания.
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