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Что будет, если часто и регулярно пить чай молочный улун: ответила диетолог Редина

Диетолог Ольга Редина объяснила, чем полезен молочный чай улун

0:45
Еда

Диетолог Ольга Редина перечислила полезные свойства молочного улуна.

Диетолог Ольга Редина объяснила, чем полезен молочный чай улун
Фото: flickr.com by cowbite is licensed under CC BY-SA 2.0.

Специалист отметила, что ежедневное потребление молочного чая улун продлевает годы жизни, так как напиток помогает сдерживать образование свободных радикалов. 

Ранее диетолог рассказала о пользе растительного молока.

"Уже было доказано, что если регулярно пить этот чай, можно продлить жизнь на пять лет, — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Редина объяснила, что чай улун препятствует развитию сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, молочный чай обладает успокоительным действием, при этом бодрит и стимулирует концентрацию внимания.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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