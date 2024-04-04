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Нежный кремовый смузи из авокадо с добавлением сгущёнки: получается очень вкусно

Как приготовить кремовый смузи с авокадо

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Еда

Во многих странах авокадо едят на десерт с заварным кремом и добавляют в питательные смузи.

Как приготовить кремовый смузи с авокадо
Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Чем спелее авокадо, тем слаще коктейль, если у вас под рукой есть матча (порошок зелёного чая), добавьте немного его, чтобы получить больше антиоксидантов, питательных веществ и клетчатки.

Ингредиенты

  • 1 стакан молока,
  • 1/2 стакана сгущённого молока с сахаром,
  • 2 стакана колотого льда,
  • 2 спелых авокадо Хасс, очистить и удалить косточки.

Приготовление

  1. Смешайте молоко, сгущённое молоко с сахаром и лёд в блендере до получения однородной массы.
  2. Добавьте мякоть авокадо и еще раз перемешайте. Смесь будет довольно густой, добавляйте холодную воду по несколько столовых ложек, пока смузи не будет нужной консистенции.
  3. Добавьте ещё сгущённого молока с сахаром, если хотите послаще. Подавайте в стаканах с трубочкой.
Банановый смузи с авокадо и киви
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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