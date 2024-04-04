Нежный кремовый смузи из авокадо с добавлением сгущёнки: получается очень вкусно
Как приготовить кремовый смузи с авокадо
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Во многих странах авокадо едят на десерт с заварным кремом и добавляют в питательные смузи.
Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Чем спелее авокадо, тем слаще коктейль, если у вас под рукой есть матча (порошок зелёного чая), добавьте немного его, чтобы получить больше антиоксидантов, питательных веществ и клетчатки.
Ингредиенты
- 1 стакан молока,
- 1/2 стакана сгущённого молока с сахаром,
- 2 стакана колотого льда,
- 2 спелых авокадо Хасс, очистить и удалить косточки.
Приготовление
- Смешайте молоко, сгущённое молоко с сахаром и лёд в блендере до получения однородной массы.
- Добавьте мякоть авокадо и еще раз перемешайте. Смесь будет довольно густой, добавляйте холодную воду по несколько столовых ложек, пока смузи не будет нужной консистенции.
- Добавьте ещё сгущённого молока с сахаром, если хотите послаще. Подавайте в стаканах с трубочкой.
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Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру