Нежный кремовый смузи из авокадо с добавлением сгущёнки: получается очень вкусно

Как приготовить кремовый смузи с авокадо

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Во многих странах авокадо едят на десерт с заварным кремом и добавляют в питательные смузи.

Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Чем спелее авокадо, тем слаще коктейль, если у вас под рукой есть матча (порошок зелёного чая), добавьте немного его, чтобы получить больше антиоксидантов, питательных веществ и клетчатки.

Ингредиенты

1 стакан молока,

1/2 стакана сгущённого молока с сахаром,

2 стакана колотого льда,

2 спелых авокадо Хасс, очистить и удалить косточки.

Приготовление

Смешайте молоко, сгущённое молоко с сахаром и лёд в блендере до получения однородной массы. Добавьте мякоть авокадо и еще раз перемешайте. Смесь будет довольно густой, добавляйте холодную воду по несколько столовых ложек, пока смузи не будет нужной консистенции. Добавьте ещё сгущённого молока с сахаром, если хотите послаще. Подавайте в стаканах с трубочкой.